به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده امامت با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای پژوهشی در حوزه معارف امامت، از علاقه‌مندان دعوت به عمل می‌آورد.

این دوره از فعالیت‌های پژوهشی در قالب چهار گروه علمی طراحی شده است:

• امامت تبیینی (غلو، حقیقت و ماهیت امامت)

• امامت تطبیقی (ادله روایی امامت)

• روش‌شناسی پژوهش در امامت (روش‌شناسی امامت)

• تاریخ امامت (نهاد امامت)

از مزایای که این دوره برای شرکت کننده خواهد داشت:

• بهره‌مندی از حمایت‌های مادی و معنوی پژوهشکده

• خرید و چاپ آثار پژوهشی اعضا

• اولویت در همکاری با پروژه‌های رسمی پژوهشکده

• اولویت در تدریس دوره‌های مرتبط با دانش امامت

• تعامل مستمر با اساتید طراز اول حوزه امامت و رشد در فضای علمی پژوهشی معتبر

شرایط شرکت کنندگان این دوره بوده:

• داشتن حداقل مدرک سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط

• موفقیت در مراحل آزمون و مصاحبه و تأیید نهایی توسط شورای علمی

• تعهد به حضور منظم و فعال در جلسات علمی و آموزشی هسته

• انجام مسئولیت‌های پژوهشی و همکاری در فعالیت‌های گروهی

• تعهد به تخصیص حداقل ۸۰ ساعت پژوهشی در ماه برای فعالیت در هسته

• تسلط نسبی به منابع علمی تخصصی مرتبط با حوزه امامت (متناسب با سطح و نوع هسته انتخابی)

این دوره ویژه برادران بوده و در شهر مقدس قم برگزار می‌شود، همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل راهنما به نشانی زیر مراجعه نمائید:

emamat.org/pajoheshgar