به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده امامت با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای پژوهشی در حوزه معارف امامت، از علاقهمندان دعوت به عمل میآورد.
این دوره از فعالیتهای پژوهشی در قالب چهار گروه علمی طراحی شده است:
• امامت تبیینی (غلو، حقیقت و ماهیت امامت)
• امامت تطبیقی (ادله روایی امامت)
• روششناسی پژوهش در امامت (روششناسی امامت)
• تاریخ امامت (نهاد امامت)
از مزایای که این دوره برای شرکت کننده خواهد داشت:
• بهرهمندی از حمایتهای مادی و معنوی پژوهشکده
• خرید و چاپ آثار پژوهشی اعضا
• اولویت در همکاری با پروژههای رسمی پژوهشکده
• اولویت در تدریس دورههای مرتبط با دانش امامت
• تعامل مستمر با اساتید طراز اول حوزه امامت و رشد در فضای علمی پژوهشی معتبر
شرایط شرکت کنندگان این دوره بوده:
• داشتن حداقل مدرک سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد در رشتههای مرتبط
• موفقیت در مراحل آزمون و مصاحبه و تأیید نهایی توسط شورای علمی
• تعهد به حضور منظم و فعال در جلسات علمی و آموزشی هسته
• انجام مسئولیتهای پژوهشی و همکاری در فعالیتهای گروهی
• تعهد به تخصیص حداقل ۸۰ ساعت پژوهشی در ماه برای فعالیت در هسته
• تسلط نسبی به منابع علمی تخصصی مرتبط با حوزه امامت (متناسب با سطح و نوع هسته انتخابی)
این دوره ویژه برادران بوده و در شهر مقدس قم برگزار میشود، همچنین علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل راهنما به نشانی زیر مراجعه نمائید:
emamat.org/pajoheshgar
