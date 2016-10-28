برگزاری ۱۰ کارگاه علمی ،آموزشی در حوزه مردم شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، علیرضا حسن زاده ریس پژوهشکده مردم شناسی گفت: این پژوهشکده با هدف آشنایی کارشناسان و علاقه مندان با آخرین روش شناسی و دستاوردهای آموزشی و پژوهشی، سلسله کارگاه هایی را با حضور مدرسان و اساتید کارآزموده در حوزه هایی چون قوم گیاه شناسی، فرهنگ عامه، فرهنگ لغت، انسان شناسی پیش از تاریخ، انسان شناسی دین، انسان شناسی روستایی، استراتژی اقیانوس آبی و.... برگزار خواهد کرد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه های تخصصی را ارتقاء علمی، پژوهشی کارشناسان و فارغ التحصیلان حوزه علوم اجتماعی و انسانی به ویژه مردم شناسی اعلام کرد.

حمید تنکابنی رئیس مرکز اسناد آسیا نیز گفت:براساس تفاهم نامه میان پژوهشکده مردم شناسی ومرکز اسناد فرهنگی آسیا و در تداوم این همکاریها سلسله کارگاه های تخصصی در حوزه مردم شناسی و حوزه های مرتبط برگزار و در پایان برای شرکت کنندگان مدارک علمی معتبر صادر خواهدشد.

علاقه مندان به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به بخش فراخوان سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشکری مراجعه و پس از تکمیل فرم، آن رابه آدرس پژوهشکده مردم شناسی anthropologicalresearchcenter@gmail.com ایمیل کنند.