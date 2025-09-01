  1. استانها
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

ساخت ۳۰ زمین چمن مصنوعی تا پایان سال در نظرآباد

کرج- فرماندار شهرستان نظرآباد از برنامه‌های جدید این شهرستان برای ساخت ۳۰ زمین چمن مصنوعی تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد که نیمی از این زمین‌ها برای ارتقا سلامت ایجاد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله شمیرانی، با بیان اینکه توسعه فضاهای ورزشی یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است، تاکید کرد که ۳۰ زمین چمن مصنوعی در نقاط مختلف شهرستان ساخته می‌شود و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت از این ۳۰ زمین، ۱۵ زمین به منظور ارتقای سلامت و نشاط جسمی و روحی دانش‌آموزان و با همکاری آموزش و پرورش احداث می‌گردد.

وی افزود: با همیاری مردم و نیکوکاران، می‌توان پروژه‌هایی به مرحله اجرایی رساند که نه‌تنها به نیازهای کنونی پاسخ می‌دهد، بلکه بستری برای آینده‌ای بهتر فراهم می‌کند.

در ادامه، وی به پروژه زمین چمن مصنوعی شیخ حسن اشاره کرد و یادآور شد که این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال و مساعدت ۳۲ خیری که در منطقه فعالیت دارند، به بهره‌برداری رسیده و به عنوان نمادی از همکاری اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های روستایی شهرستان نظرآباد محسوب می‌شود.

