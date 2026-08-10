به گزارش خبرنگار مهر، رضا قادری مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی در بخشنامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کلیه زیرنظام‌های آموزش عالی، بر ضرورت بارگذاری صورت‌جلسه کارگروه مدیریت استانی هنگام ارسال درخواست ایجاد رشته تحصیلی جدید تأکید کرد.

در این بخشنامه و در اجرای ماده ۷ آیین‌نامه مدیریت استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به شماره عتف ـ آ ـ ۱۰۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸، آمده است: هنگام ارسال درخواست مجوز از سوی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متقاضی اجرای رشته تحصیلی جدید، در زمان مقرر در سامانه آموزش عالی، لازم است صورت‌جلسه کارگروه مدیریت استانی درباره درخواست، در بخش طرح توجیهی ایجاد رشته بارگذاری شود.

بر اساس این بخشنامه، کارگروه‌های استانی مستقر در دانشگاه معین استان مربوطه موظف‌اند صورت‌جلسه مذکور را که با ذکر دلایل و مبتنی بر مفاد بند ۳-۲ آیین‌نامه یادشده تنظیم شده است، اعم از نتیجه تأیید یا عدم تأیید، در سال جاری در اختیار ذی‌نفعان قرار دهند.

این صورت‌جلسه برای مقطع تحصیلی دکتری تخصصی باید حداکثر تا پیش از اول آبان‌ماه و برای سایر مقاطع تحصیلی حداکثر تا پیش از دی‌ماه در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا آنان بتوانند در مهلت مقرر، صورت‌جلسه را همراه با درخواست خود در سامانه بارگذاری کنند.

در این بخشنامه تأکید شده است که تصویب نهایی درخواست‌ها منحصراً توسط شورای گسترش آموزش عالی و بر اساس شاخص‌های مصوب انجام خواهد شد.

همچنین هنگام ارسال درخواست ایجاد یا ارتقای مؤسسه آموزش عالی در سامانه ERP وزارت علوم، ارائه صورت‌جلسه کارگروه استانی درباره این موضوع نیز الزامی است.