تلفات ارتش اسرائیل، تل آویو را مجبور به جذب ۶۰ هزار نیروی جدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه ۱۳ اسرائیل اعلام کرد که ارتش در غزه وارد عملیاتی خواهد شد که به کارایی آن باور ندارد و دستگاه‌های امنیتی نیز در این موضوع با ارتش هم‌نظر هستند.

این شبکه اعلام کرد که ارزیابی‌های ارتش اسرائیل نشان می‌دهد که در عملیات اشغال غزه احتمال کشته شدن ۱۰۰ نظامی وجود دارد.

از سوی دیگر، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل خبر داد که ارتش این رژیم از فردا روند فراخوان ۶۰ هزار نیروی ذخیره را آغاز خواهد کرد.

به گفته این رسانه، در مرحله نخست پنج تیپ ذخیره به شمار حدود ۱۵ هزار نظامی به خدمت فراخوانده می‌شوند.

براساس این گزارش، این نیروها قرار است در مرزهای لبنان، سوریه و کرانه باختری مستقر شوند تا ارتش صهیونیستی بتواند تمرکز بیشتری بر جنگ در غزه داشته باشد.

همچنین شبکه الجزیره به نقل از سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد که رئیس موساد از توافق جزئی مطرح‌شده حمایت کرده است و مدعی است که می‌توان پس از آن به جنگ بازگشت.

براساس گزارش شبکه کان، نتانیاهو در حال تلاش برای کوتاه کردن مدت زمان جنگ در غزه است.

همچنین خبر می‌رسد که اسرائیل از حمایت دونالد ترامپ برای ادامه جنگ در غزه برخوردار است، اما مدت این حمایت نامحدود نخواهد بود.