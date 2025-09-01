  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۰۰

خیز اروپا برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای اسرائیلی

منابع صهیونیست گزارش دادند که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای تولیدشده اسرائیلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه ۱۴ اسرائیل اعلام کرد که اتحادیه اروپا گفت‌وگوهایی را برای تصویب اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای اسرائیلی که در کرانه باختری تولید می‌شوند؛ آغاز کرده است.

این تصمیم در صورت تصویب، می‌تواند صادرات این محصولات به بازارهای اروپایی را با محدودیت‌های جدی مواجه کند.

اتحادیه اروپا پیش‌تر نیز در اسناد رسمی، کالاهای تولیدی در شهرک‌های واقع در سرزمین‌های اشغالی را مشمول قوانین تجارت آزاد با اسرائیل ندانسته و بر ضرورت برچسب‌گذاری جداگانه آنها تأکید کرده بود.

همچنین، در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی از جمله ایرلند و اسپانیا مواضعی سختگیرانه‌تر در قبال شهرک‌سازی‌های اسرائیل اتخاذ کرده‌اند.

مقام‌های اسرائیلی این اقدامات را «تبعیض‌آمیز» می‌دانند و نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

در مقابل، اتحادیه اروپا همواره تأکید کرده است که شهرک‌سازی‌ها مغایر با قوانین بین‌المللی بوده و مشمول حمایت‌های تجاری معاهدات با اسرائیل نمی‌شوند.

کد خبر 6576976

