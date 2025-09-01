کارکنان بندر «جنوا» در ایتالیا رژیم صهیونیستی را تهدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که انجمن کارگران بندر «جنوا» تهدید کرده است که در صورت قطع ارتباط با ناوگان بشردوستانه‌ موسوم به «پایداری» که روز یکشنبه به سمت غزه حرکت کرده است و در صورت جلوگیری اسرائیل از رسیدن آن به مقصد، کالاها و محموله‌های ارسالی از این بندر به مقصد اسرائیل را تحریم خواهد کرد.

ناوگان جهانی پایداری روز یکشنبه از بندر بارسلونای اسپانیا به سمت نوار غزه حرکت کرد. این ناوگان با مشارکت فعالانی از ۴۴ کشور تلاش دارد محاصره ظالمانه رژیم صهیونیستی بر نوار غزه را در هم بشکند.

هزاران نفر برای بدرقه کشتی‌ها در بارسلونا گرد آمدند تا حمایت خود را از بزرگترین ناوگان دریایی غیردولتی، با هدف توقف نسل‌کشی اسرائیل در غزه، ابراز کنند. این ناوگان از اتحاد ناوگان آزادی، جنبش جهانی غزه، کاروان استقامت، و یک سازمان مقاومت در مالزی تشکیل شده و هزاران فعال را در بر می‌گیرد.

پیش از این کشتی‌های حنظله و مادلین و الضمیر که قصد عزیمت به سواحل غزه را داشتند، مورد دزدی دریایی رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.