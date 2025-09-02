  1. بین الملل
درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در بحرین در حمایت از غزه+فیلم

منابع خبری از درگیری معترضان بحرینی با نیروهای امنیتی خبر دادند، معترضانی که در حمایت از غزه به خیابان ها آمده بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، منابع محلی گزارش دادند که پایتخت بحرین صحنه درگیری نیروهای امنیتی و معترضان در جریان تظاهراتی در حمایت از غزه بوده است.

بر اساس این گزارش، معترضان به انتصاب سفیر جدید رژیم صهیونیستی در بحرین معترض بودند.

این اعتراضات پس از آن روی می‌دهد که ۶ شهریورماه عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین استوارنامه شموئیل ریوال، سفیر جدید رژیم صهیونیستی را تحویل گرفت.

وی در این دیدار برای سفیر جدید رژیم صهیونیستی آرزوی موفقیت و بر اهمیت تداوم تلاش‌ها برای تحقق صلح و امنیت در منطقه تاکید کرد.

این اقدام بحرین در حالی رخ می‌دهد که رژیم صهیونیستی بیش از ۶۳ هزار فلسطینی در نوار غزه را به خاک و خون کشیده و با محاصره این باریکه موجب گرسنگی ساکنان این منطقه شده است.

