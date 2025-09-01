اعلام انزجار ۲۷۰ رسانه بین المللی از کشتار خبرنگاران فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، بیش از ۲۷۰ رسانه از ۷۰ کشور جهان روز دوشنبه با صدور بیانیهای مشترک، کشتار خبرنگاران فلسطینی توسط ارتش اشغالگر اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرده و خواستار محاکمه این رژیم شدند.
این کارزار رسانهای به ابتکار دو سازمان بینالمللی «خبرنگاران بدون مرز» و «آواز» آغاز شد. در همین راستا، صفحه اصلی پایگاه اینترنتی این دو سازمان با نواری سیاه پوشانده شد.
از جمله رسانههای برجسته شرکتکننده در این پویش میتوان به روزنامههای لومانیتیه فرانسه، دیتاگسسایتونگ آلمان، لالیبر بلژیک، پوپلیکو پرتغال، ایندیپندنت انگلیس، لوریانلژور لبنان و اینترپست آمریکا اشاره کرد.
این رسانهها با چاپ صفحات اول خود بر زمینهای سیاهرنگ، هشدار دادند: «با روندی که ارتش اسرائیل در هدف قرار دادن خبرنگاران غزه در پیش گرفته، بهزودی هیچ خبرنگاری برای بازتاب تحولات این منطقه باقی نخواهد ماند.»
خبرنگاران بدون مرز نیز در بیانیهای اعلام کرد: صدها رسانه از سراسر جهان با این حرکت همبستگی همراه شدهاند. به گفته این سازمان، روزنامهها صفحات نخست خود را سیاهپوش کردند، وبگاههای خبری در بخش اصلی خود مطالب حمایتی منتشر ساختند و شماری از شبکههای تلویزیونی نیز پیامهای صوتی و تصویری در محکومیت کشتار خبرنگاران پخش کردند.
