پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای درگذشت محیط بان پارک ملی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیامی درگذشت محیط بان بازنشسته پارک ملی گلستان را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت درگذشت نصیر عزیزخانی محیط بان پارک ملی گلستان به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت «نصیر عزیزخانی» محیط بان بازنشسته و خوشنام پارک ملی گلستان که برای سالها با دلسوزی، تعهد و عشق به محیط زیست سرزمین خدمت نمود، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ محیطزیست کشور شده است.
تلاش بیدریغ و بیچشمداشت ایشان در حفاظت از طبیعت سرزمین مایه مباهات است. از درگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای خانواده، دوستان و بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.
شینا انصاری
معاون رئیسجمهور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
