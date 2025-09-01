پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای درگذشت محیط بان پارک ملی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیامی درگذشت محیط بان بازنشسته پارک ملی گلستان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت درگذشت نصیر عزیزخانی محیط بان پارک ملی گلستان به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت «نصیر عزیزخانی» محیط بان بازنشسته و خوشنام پارک ملی گلستان که برای سال‌ها با دلسوزی، تعهد و عشق به محیط زیست سرزمین خدمت نمود، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ محیط‌زیست کشور شده است.

تلاش بی‌دریغ و بی‌چشمداشت ایشان در حفاظت از طبیعت سرزمین مایه مباهات است. از درگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای خانواده، دوستان و بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

شینا انصاری

معاون رئیس‌جمهور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست