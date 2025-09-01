  1. جامعه
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۵۴

پیام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای درگذشت محیط بان پارک ملی گلستان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیامی درگذشت محیط بان بازنشسته پارک ملی گلستان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با صدور پیامی درگذشت محیط بان بازنشسته پارک ملی گلستان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت درگذشت نصیر عزیزخانی محیط بان پارک ملی گلستان به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت «نصیر عزیزخانی» محیط بان بازنشسته و خوشنام پارک ملی گلستان که برای سال‌ها با دلسوزی، تعهد و عشق به محیط زیست سرزمین خدمت نمود، موجب اندوه عمیق خانواده بزرگ محیط‌زیست کشور شده است.

تلاش بی‌دریغ و بی‌چشمداشت ایشان در حفاظت از طبیعت سرزمین مایه مباهات است. از درگاه خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای خانواده، دوستان و بازماندگان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

شینا انصاری

معاون رئیس‌جمهور

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

