۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۴

وعده انصاری برای حل مشکلات محیط‌بانان توران؛ حمایت از پاسداران یوزپلنگ

وعده انصاری برای حل مشکلات محیط‌بانان توران؛ حمایت از پاسداران یوزپلنگ

شاهرود- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، خط مقدم حفاظت از طبیعت را در دل پارک ملی توران دید و بر حمایت جدی از محیط‌بانان به عنوان حافظان اصلی یوزپلنگ آسیایی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه دوشنبه در دیدار با محیط بانان پاسگاه محیط‌بانی دلبر و مأموران اجرایی پارک ملی توران ضمن استماع مشکلات و دغدغه‌های محیط بانان در زمینه معیشت، کمبود تجهیزات و شرایط دشوار مأموریت‌ها، بر حل مسائل محیط بانان تاکید کرد.

وی گفت: محیط‌بانان خط مقدم حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور هستند.

معاون رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: نقش بی‌بدیل محیط بانان به‌ویژه محیط‌بانان پارک ملی توران در پاسداری از گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی، شایسته حمایت و توجه جدی است.

انصاری قرار است فردا در جمع سازمان‌های مردم نهاد شهرستان شاهرود سخنرانی کند، وی در شورای اداری شاهرود هم حضور پیدا می‌کند.

