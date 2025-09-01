به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری شامگاه دوشنبه در دیدار با محیط بانان پاسگاه محیطبانی دلبر و مأموران اجرایی پارک ملی توران ضمن استماع مشکلات و دغدغههای محیط بانان در زمینه معیشت، کمبود تجهیزات و شرایط دشوار مأموریتها، بر حل مسائل محیط بانان تاکید کرد.
وی گفت: محیطبانان خط مقدم حفاظت از سرمایههای طبیعی کشور هستند.
معاون رئیس جمهور در ادامه بیان کرد: نقش بیبدیل محیط بانان بهویژه محیطبانان پارک ملی توران در پاسداری از گونه ارزشمند یوزپلنگ آسیایی، شایسته حمایت و توجه جدی است.
انصاری قرار است فردا در جمع سازمانهای مردم نهاد شهرستان شاهرود سخنرانی کند، وی در شورای اداری شاهرود هم حضور پیدا میکند.
نظر شما