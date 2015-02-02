به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان به دلیل اینکه نخستین استان کشور از حیث وسعت است دارای اقلیمی متنوع و گسترده و به طور طبیعی دور از دسترس انسان است به همین دلیل این استان شاهد وجود طیفی گسترده از جانوران وحشی و گاه در معرض انقراض از جمله خرس یقه سفید، یوز پلنگ، کاراکال، سوسمار دم شمشیری، آهو، پلنگ و ده ها گونه دیگر در معرض انقراض است به همین دلیل حراست و نگهداری از این گونه های در معرض خطر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است از سوی دیگر با نگاهی به تعداد محیط بانان و وسعت عرصه ها می توان به این نکنه پی برد که امکانات و تعداد محیط بانان به هیچ عنوان کفاف نگهداری و حفاظت از این عرصه ها را نمی دهد.

گونه های در معرض انقراض حیوانات در تیرس شکارچیان

کرمان از جمله مهمترین استانهای کشور از نظر مناطق حفاظت شده است و گونه های بسیار نادری در استان وجود دارند به همین دلیل این استان به شدت مورد توجه شکارچیان غیرمجاز به خصوص غیربومی و گاه از کشورهای عربی است.

طبق آمار ۱۹ درصد پرندگان و ۴۶ درصد پستاندارن از گونه های حمایت شده کشور در این استان زندگی می کنند. برخی از این حیوانات به تعداد انگشت شمار در جهان یافت می شوند.

بزرگترین و مهمترین ذخیره گاه جانوری جنوب کشور به نام پارک ملی خبر نیز در این استان وجود دارد و تمام این ها نشان از اهمیت حفظ گونه های جانوری استان کرمان دارد که تجهیز و تقویت یگانهای حفاظتی کرمان یکی از ضروری ترین نکات برای نگهداری از این حیات وحش است.

اما متاسفانه خبرهای خوشی از استان کرمان به گوش نمی رسد به خصوص با آغاز فصل زمستان و سرد شدن هوا و حضور وحوش در پایین دست برای گریز از سرمای هوا و کمبود خوراک برای انواع جانوران شاهد بیشترین تلفات در قالب شکار غیرمجاز در استان هستیم.

وقتی شکارچیان محیط بان را شکار می کنند

این در شرایطی است که خشکسالی و کمبود شدید آب در محیط زیست در ۱۷ سال اخیر صدمات جبران ناپذیری را به طبیعت زده و محیط بانان تلاش می کنند با نهایت استفاده از امکانات موجود از شکار غیرمجاز بکاهند اما شکارچیان غیرمجاز نیز بیکار ننشسته اند و صدای شکلیک تفنگهایشان آرامش طبیعت را هدف قرار داده است. در آخرین مورد از این دست، حمله یکی از شکار چیان به مضروب کردن وحشیانه یکی از محیط بانان نیز انجامید. در روزهای گذشته دو شکارچی با حضور در ارتفاعات تنگ صیاد شهرستان بردسیر به شکار یک راس قوچ اقدام می کنند که پس از اینکه مردم محلی صدای شلیک گلوله را می شنوند با تماس با محیط زیست بردسیر وضعیت را گزارش می کنند.

فرمانده یگان محیط زیست استان کرمان در گفتگو با مهر در این خصوص اظهارداشت: محیط بانان بلافاصله به محل اعزام می شوند در این زمان راهنمایی های تلفنی و ارتباط مستمر با افرادی که شاهد شکار بوده اند نیز حفظ می شود اما قبل از رسیدن محیط بانان به محل، شکارچیان یک راس قوچ را شکار و اقدام به پایین آوردن آنها از کوه می کنند.

محمدرضا شهبازی افزود: در این هنگام محیط بانان خود را به محل می رسانند و شکارچیان نیز که از حضور محیط بانان مطلع شده بودند لاشه را رها کرده و یکی از آنها سوار بر خودرویی که از قبل در محل حاضر بوده می شود و از محل متواری می شود که توسط خودروی محیط بانی تعقیب و در نهایت متوقف می شود و مطابق قانون فرد خاطی به همراه اسلحه و فشنگها دستگیر می شود.

وی افزود: فرد متخلف حامل لاشه نیز به صورت پیاده اقدام به فرار می کند اما رئیس اداره محیط زیست بردسیر به تعقیب این فرد می پردازند.

شهبازی گفت: علی سرخوش شکارچی را پس از طی مسافتی طولانی در کوه پیدا می کند و از وی می خواهد مطابق قانون تسلیم شود اما شکارچی با علی سرخوش درگیر می شود و با قنداق اسلحه بر سر محیط بان می کوبد که منجر به شکستگی سر و در نهایت خون ریزی شدید می شود.

وی افزود: شکارچی به این امر اکتفا نمی کند و با سرخوش درگیر می شود و با ضربات متعدد سنگ کتف و دست راست وی را نیز به شدت زخمی می کند که درنهایت این درگیری به خونریزی شدید و بی هوشی محیط بان می انجامد. در حالی که شرایط محیط بان وخیم بوده شکارچی متخلف از محل درگیری فرار می کند.

تلاش ها برای پیدا کردن محیط بان زخمی بی نتیجه می ماند

وی گفت: به دلیل طی شدن مسافت طولانی در تعقیب گریز پیاده سایر محیط بانان از محل سرخوش بی خبر بودند و تا ساعت ها برای پیدا کردن وی تلاش می کنند و با وی تماس می گیرند اما به دلیل بی هوش بودن و خونریزی شدید پاسخی دریافت نمی کنند.

شهبازی ادامه داد: در نهایت سرخوش پس از چند ساعت به هوش می آید و وضعیت و محل را به محیط بانان گزارش می دهد و به بیمارستان منتقل می شود و تحت درمان فوری قرار می گیرد.

وی گفت: یکی از متهمان به دستگاه قضایی تحویل داده شده و تلاشها برای دستگیری فرد دوم نیز ادامه دارد.

پس از انتشار اخباری در خصوص درگیری شکارچیان با محیط بانان در مناطق مختلف کشور این نخستین گزارش رسمی از درگیری شکارچیان با محیط بانان در استان کرمان محسوب می شود که موجب بروز نگرانی هایی شده است.

عکس یادگاری پس از سلاخی گونه های حمایت شده

علی سبحانی، فعال محیط زیست در کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: این روزها گزارشهای متعددی از موارد شکار در استان کرمان به گوش می سد که البته تازگی ندارد و شکار چیان از موقعیت موجود در زمستان و سختی اوضاع طبیعت و محدودیت های حیوانات برای تهیه خوراک سوء استفاده می کنند و به شکار غیرمجاز روی می آورند.

وی با اشاره به موارد درگیری بین شکارچیان و محیط بانان در طبیعت خواستار بررسی و تغییر قوانین به سود محیط بانان شد و گفت: محیط بانان برای حفظ محیط زیست و انتقال داشته هایمان به نسل های آینده تلاش می کنند اما شکارچیان برای خوشگذرانی حیوانات را می کشند و حتی به محیط بانان نیز حمله می کنند که باید با تغییر قوانین هزینه های شکار غیرمجاز و به خصوص حمله به محیط بانان را برای شکار چیان افزایش داد.

وی به غیر قانونی بودن شکار در استان کرمان اشاره کرد و گفت: برخی موارد مجوز شکار پرندگان داده می شود که با توجه به خشکسالی و شرایط سخت کرمان همین مجوزها نیز نباید صادر شود.

سبحانی از اقدام به موقع مردم محلی برای گزارش مورد تنگ صیاد تشکر کرد و گفت: مردم محلی باید بیشترین حساسیت را برای حفظ محیط زیست داشته باشند.

وی افزود: این روزها با سرد شدن هوا و کم شدن خوراک حیوانات به دامنه های ارتفاعات و دشتها پناه آورده اند و نباید اجازه دهیم شکارچیان به مقاصد شوم خود برسند.

وی گفت: در برخی موارد شکار چیان بدون ترس اقدام به شکار می کنند که آخرین مورد آن انتشار عکسی است که یک فرد در شهرستان بافت تعداد قابل توجهی قوچ را شکار می کند و عکس یادگاری هم می گیرد.

سبحانی افزود: این امر نشان می دهد که شکارچیان از تبعات کار خود هراسی ندارند و به شکار حیوانات در طبیعت دست می زنند.

وی با تقدیر از سازمان محیط زیست و محیط بان زخمی شده گفت: این افراد جان خود را برای حفاظت از طبیعت می دهند و تقدیر از این افراد وظیفه تک تک مردم است.

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گزارش: اسما محمودی