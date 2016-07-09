محیط بان دنا به گلوله بسته شد/ انتقال محیط بان زخمی به سمیرم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه جواد عمادی محیط بان پارک ملی دنا در ارتفاعات خفر در ضلع شمالی دنا مورد اصابت تیر مستقیم شکارچیان قرار گرفت.

در این درگیری این محیط بان ضلع شمالی پارک ملی دنا از ناحیه بازوی دست چپ مورد اصابت تیر کلاشینکف قرار گرفت و زخمی شد.

این محیط بان توسط دیگر محیط بانان به بیمارستان شهرستان سمیرم منتقل شده است.

گزارش تکمیلی در خصوص این درگیری متعاقبا ارسال می شود.

عمادی دومین محیط بان دنا و پنجمین محیط بان کشور است که طی یک ماه اخیر مورد اصابت تیر مستقیم شکارچیان قرار گرفته است.