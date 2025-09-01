https://mehrnews.com/x38Vg6 ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱ کد خبر 6576931 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱ بسته خبری ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 8 MB کد خبر 6576931 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۹ شهریور ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری هفتم شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
