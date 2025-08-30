https://mehrnews.com/x38Twv ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ کد خبر 6575137 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ بسته خبری ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 12 MB کد خبر 6575137 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری هفتم شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری ۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان بسته خبری پنجم شهریورماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما