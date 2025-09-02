به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در یک برنامه تلویزیونی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۳۶۰ جلد به استناد ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ گواهینامه رانندگی مربوط به رانندگان حادثه‌ساز شبانه در سطح پایتخت ثبت و ضبط شد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: با هدف کاهش تصادفات مرگبار در سطح شهر تهران، پلیس راهور برخورد با رانندگان پرخطر شبانه را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز و مخصوصاً در شب شوند، از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز، حرکات مارپیچ، عبور از چراغ قرمز و…مشمول دریافت نمره منفی و درج در سوابق رانندگی خود خواهند شد.

سرهنگ کشیر تأکید کرد: با تجمع نمرات منفی و تکرار تخلفات پرخطر، گواهینامه رانندگی این افراد به استناد ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توقیف می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: رانندگانی که با تکرار تخلفات حادثه‌ساز، موجب تهدید جان خود و دیگران و ملتهب شدن جامعه می‌شوند، باید بدانند که توقیف گواهینامه به معنای محرومیت موقت و در بعضی مواقع محرومیت کامل از حق رانندگی و سلب امتیاز اجتماعی محسوب می‌شود. لذا ادامه رانندگی در این شرایط (محرومیت)، از منظر قانون معادل رانندگی بدون گواهینامه تلقی شده و با برخورد قضائی جدی همانند افراد فاقد گواهینامه همراه خواهد بود.

