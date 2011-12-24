56 جلد گواهینامه رانندگی در کردستان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان نادری با اشاره به توقیف 56 جلد گواهینامه رانندگی در اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در استان کردستان گفت: برابر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه رانندگان متخلف دارای 30 نمره منفی باشند گواهینامه آنها به مدت سه ماه برای بار اول توقیف می شود.

وی افزود: رانندگان خاطی می توانند در پایان مدت مزبور با پرداخت جریمه 400 هزار ریالی به نفع خزانه نسبت به اخذ گواهینامه خود اقدام کنند.

فرمانده پلیس راه استان کردستان بیان کرد: با توجه به وجود سامانه سیستم استعلام تخلفات در کلیه پاسگاه های پلیس راه استان، گواهینامه رانندگانی که بیش از 30 نمره منفی داشته باشند اخذ و مورد اعمال قانون قرار می گیرد.

نادری در پایان عنوان کرد: انتظار می رود که با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و اعمل جریمه های سنگین زمینه برای کاهش آمار تصادف در این استان و دیگر نقاط کشور فراهم شود.

