شورای شهر یاسوج؛ از استعفاء تا تعلیق حکم یکی از اعضاء

سید وحید موسویان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخی از اعضای شورای شهر یاسوج در مدت یک ماه از توافق نکردن برای انتخاب هیئت رئیسه، این موضوع در سطح رسانه‌ها نیز واکنش‌هایی در پی داشت، اظهار کرد: این موضوعات باعث شد التهاب روحی و ذهنی در بین مردم ایجاد شود.

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج افزود: قبل از اینکه این اعضا اقدام به استعفا بکنند دادستانی بر خود لازم دانست، توصیه‌های لازم را اعلام تا به صورت محلی اختلافات و مشکلات بین اعضا شورا را رفع کنند اما این کار انجام نگرفت.

اعضای شورای شهر استعفا نامه کتبی نوشتند

وی با بیان اینکه اعضای شورای شهر یک استعفا نامه کتبی نوشتند، تصریح کرد: دادستانی بر اساس وظیفه قانونی و پیگیری حقوق عامه، مکاتباتی با مراجع قانونی انجام داد که دو اثر داشت، که نخست ما در زمان درست به موضوعاتی که حقوق عامه در آن است ورود پیدا بکند تا اثر بخشی خود را داشته باشد که آنچه وظیفه بود بر اساس مسئولیت پذیری انجام دادیم، البته موضوع استعفا باید در مبادی زی ربط بررسی شود.

زمینه انحلال شورای شهر یاسوج فراهم بود

موسویان تاکید کرد: اکثریت اعضا در این استعفا نامه کتبی حضور داشتند و زمینه انحلال آن فراهم بود، هر چند باید تشریفات قانونی آن در صحن شورا مطرح و نتیجه آن به سمع و نظر مردم رسانده شود.

اعضای شورای شهر پاسخگوی استعفا و عدول کردن از آن باشند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تکرار این رفتارها قانون چه وظیفه‌ای دارد؟، گفت: بعد از دریافت نامه رسمی دادستانی توسط اعضای شورا و نهادهای رسمی زیر ربط، این افراد از استعفای خودشان عدول کردند، که قضاوت این موضوع با مردم است که آیا اخلاقی هست یا نیست.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر یاسوج باید پاسخگوی مردم برای استعفا و حتی عدول کردن از آن باشند، اظهار کرد: باید دلایل خود را در هر دو صورت اعلام کنند تا برای مردم روشن شود.

اثرات مکاتبه دادستانی برای تعیین تکلیف شورای شهر

وی اثر اقدام دادستانی یاسوج را تشکیل جلسه اعضای شورای شهر و انتخاب هیئت رئیسه عنوان کرد و افزود: انتظار داریم اعضا به وظایف قانونی خودشان عمل کنند تا یک آرامشی ایجاد کنند.

تخلفات اعضای شورای شهر در حل اختلاف بررسی می‌شود

موسویان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاید اعضا شورا در این مدت تخلفاتی انجام داده باشند، اینگونه جواب داد: تخلفاتی که ممکن است این مدت انجام داده باشند باید توسط هیأت حل اختلاف که با ریاست استاندار، نمایندگان مجلس و رئیس کل دادگستری استان که وظیفه نظارت را بر عهده دارند بررسی شود.

حکم یکی از اعضای شورای شهر تعلیق شده است

وی در خصوص یکی از اعضای شورای شهر یاسوج که حکم آن نیز تعلیق شده است، ادامه داد: به دستور دادستانی حکم این فرد تا زمانی که به اتهام ایشان در دادگاه رسیدگی و حکم نهایی صادر شود معلق شده و حق حضور در جلسات را ندارد.

توصیه دادستان به شهردار یاسوج

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با توصیه به شهردار یاسوج هم اضافه کرد: توصیه من به شهردار یاسوج در مدت باقی مانده این است در رابطه با حقوق عامه و مسائل ترفیکی وظایف خود را انجام دهند زیرا به صورت ویژه بر کار آنها نظارت خواهند کرد تا این طرح‌ها به نتیجه برسند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اعضا اختیارات سابق خود را دارند، گفت: در این رابطه باید نهاد حل اختلاف که وظیفه نظارت را بر عهده دارند نظر دهند.

موسویان با تاکید بر اینکه برخی از این اعضا شورای شهر استعفا دادند و از استعفای خود عدول نکردند، بیان کرد: تکلیف این افراد مشخص نیست و باید همانند سایر اعضای که از استفعاء خود عدول کردند به مردم و قانون پاسخگو باشند.