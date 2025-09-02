لزوم استفاده شهرداری از انرژی خورشیدی و ساماندهی حریم تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و پنجاه و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران صبح امروز برگزار شد.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، در ابتدای جلسه به موضوع قطع برق اشاره کرد و گفت: جلسه امروز با بیبرقی آغاز شده است، اما امیدواریم در آینده با تدابیری که اندیشیده میشود دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم. خوشبختانه با خنکتر شدن هوا مصرف برق کاهش یافته و امیدواریم مشکل ناترازی برق نیز به خوبی حل شود. یکی از راهکارهای اساسی استفاده از انرژیهای پاک و خورشیدی است و ما در شورا قبلاً تصویب کردهایم که ساختمانهای شهرداری به سیستمهای انرژی خورشیدی مجهز شوند و بخشی از این کار نیز انجام شده و امیدواریم سایر ساختمانها هم تجهیز شوند.
بررسی نرخ کرایه سرویس مدارس
چمران در ادامه به اولین دستور جلسه شورا یعنی تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس اشاره کرد و توضیح داد: این موضوع به صورت یکفوریتی مطرح است و شورا نرخ را تعیین میکند. پس از تصویب شورا، سازمان تاکسیرانی موظف است نرخها را اعلام کند و رانندگان با مدارس قرارداد میبندند. همچنین، سازمان تاکسیرانی موظف است خودروها و رانندگان سرویس مدارس را از نظر صلاحیت، سلامت و ایمنی بررسی و تأیید کند تا دانشآموزان در امنیت کامل جابهجا شوند.
چمران با اشاره به مشکلات سالهای گذشته گفت: در سالهای قبل، شهرداری نرخ کرایه و مشخصات خودروها را تعیین میکرد و رانندگان تأیید شده فعالیت داشتند، اما تغییر در مصوبات قبلی باعث ایجاد نارضایتی شد. امسال همان روشهای قبلی را دنبال میکنیم و تلاش داریم با همکاری وزارت آموزش و پرورش و انجمنها مشکلات را به حداقل برسانیم.
ارجاع نظارت کار توسط نظام مهندسی
رئیس شورای شهر در پاسخ به سوالی درباره ارجاع نظارت کار و اختلافات میان شهرداری و نظام مهندسی گفت: هر سیستمی مزایا و معایبی دارد. اگر روش فعلی ادامه پیدا کند، نیازمند بازنگریهایی است. به نظر من باید به جای نگاه صفر و صدی، یک راهکار بینابینی پیدا شود. این موضوع با بخشنامه و دستورالعمل حل نمیشود و باید با نظام مهندسی نشست و گفتوگو کرد. شورا و شهرداری آمادگی دارند با استفاده از تجربیات گذشته راهحلی مناسب پیدا کنند.
ساماندهی حریم شهر تهران
چمران در خصوص اظهارات استاندار تهران درباره حریم شهر تهران گفت: نظر شورا همان چیزی است که قبلاً اعلام کردهایم. حریم تهران بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده و به تصویب رئیسجمهور وقت نیز رسیده است. ما معتقدیم این حریم باید ساماندهی شود؛ هرچند کار سختی است اما بهتر از وضعیت نابسامانی است که اکنون شاهد آن هستیم. در حالی که با کمبود آب مواجهیم، زمینهای حریم را در اختیار برخی افراد قرار میدهند تا بسازند و این موضوع به زیان تهران و حتی شهرهای اطراف است. ما با هرگونه تصمیمی که خلاف مصوبات قانونی باشد، مخالفیم.
مشکل کمبود کارگر و خدمات شهری
چمران در ادامه به مشکلات خدمات شهری و کمبود نیروی کار اشاره کرد و گفت: اخیراً به معاون خدمات شهری تذکر دادم که برنامه خود را به شورا ارائه دهد، زیرا اعضای شورا نسبت به این حوزه انتقاد دارند. البته مشکل کمبود کارگر یک بخش قضیه است، اما حتی قبل از کاهش نیروها نیز مشکلات وجود داشت و باید برای بهبود اوضاع برنامهریزی دقیقتری انجام شود.
طرح تفحص از املاک شهرداری
رئیس شورای شهر درباره طرح تحقیق و تفحص از املاک شهرداری نیز گفت: جلسهای امروز صبح درباره این موضوع برگزار شد و گزارشی کوتاه به من داده شد. اجازه بدهید گزارش کامل را دریافت کنم و بعد به اطلاع برسانم. اگر شورا ضرورت تحقیق و تفحص را تشخیص دهد، این کار انجام میشود؛ اما در حال حاضر آقای روحانیمحمدی مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند و با تسلط و دقت در حال انجام وظایف خود هستند.
ساخت ۱۳۰۰ واحد مسکونی در نیاوران
در خصوص درخواست ساخت ۱۳۰۰ واحد مسکونی در محدوده دایرهالمعارف اسلامی واقع در منطقه نیاوران، چمران توضیح داد: این موضوع هنوز در شورا مطرح نشده است و باید بررسی شود که آیا پرونده در کمیسیون ماده ۵ مطرح شده یا خیر. اگر ساختوسازها طبق قانون انجام شود مشکلی ندارد، اما در صورت وجود هرگونه تخلف، شورا و شهرداری موظف به جلوگیری از آن هستند.
