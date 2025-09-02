  1. استانها
فضای مجازی ضریب اشغال هتل‌های اصفهان را بالا برد

اصفهان -مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: فعالیت گردشگری در فضای مجازی، میانگین اقامت روزانه در اصفهان را بیش از دو برابر کرده و با پویش «اصفهان برای ایران» این روند ادامه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین نشست میز گردشگری استان که با حضور استاندار، مدیران، فعالان گردشگری و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزارشده بود، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، ضریب اشتغال هتل‌ها و مراکز اقامتی با فعالیت مجموعه‌های گردشگری در فضای مجازی ارتباط مستقیم دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به آمار دریافتی، میانگین اقامت روزانه در استان اصفهان نسبت به ماه قبل بیش از دو برابر شده است و امیدواریم با بهبود شرایط این آمار همچنان روبه افزایش باشد.

وی افزود: در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز بیش از ۲۵۰ هزار محتوا در این شبکه‌ها با موضوع سفر به اصفهان و گردشگری استان اصفهان تولید و منتشرشده که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در جذب گردشگری استان داشته باشد.

کرم‌زاده تصریح کرد: از روز گذشته ۱۰ شهریورماه، پویش اصفهان برای ایران آغازشده است که به مدت ۱ ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از ۱۰۰ برنامه در قالب این پویش شامل ۳۶ جشنواره شهری، ۳۰ جشنواره روستایی و ۳۴ جشنواره بخش خصوصی و اصناف برگزار خواهد شد.

