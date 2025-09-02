به گزارش خبرنگار مهر، امیر کرم‌زاده صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری ششمین نشست میز گردشگری استان که با حضور استاندار، مدیران، فعالان گردشگری و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزارشده بود، اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، ضریب اشتغال هتل‌ها و مراکز اقامتی با فعالیت مجموعه‌های گردشگری در فضای مجازی ارتباط مستقیم دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به آمار دریافتی، میانگین اقامت روزانه در استان اصفهان نسبت به ماه قبل بیش از دو برابر شده است و امیدواریم با بهبود شرایط این آمار همچنان روبه افزایش باشد.

وی افزود: در حوزه شبکه‌های اجتماعی نیز بیش از ۲۵۰ هزار محتوا در این شبکه‌ها با موضوع سفر به اصفهان و گردشگری استان اصفهان تولید و منتشرشده که می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در جذب گردشگری استان داشته باشد.

کرم‌زاده تصریح کرد: از روز گذشته ۱۰ شهریورماه، پویش اصفهان برای ایران آغازشده است که به مدت ۱ ماه ادامه خواهد داشت و در این مدت بیش از ۱۰۰ برنامه در قالب این پویش شامل ۳۶ جشنواره شهری، ۳۰ جشنواره روستایی و ۳۴ جشنواره بخش خصوصی و اصناف برگزار خواهد شد.