به گزارش خبرگزاری مهر، به دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور و در راستای ارتقای خدمات حمل‌ونقل شهری، پس از جلسه با رئیس‌جمهور و در نشستی با حضور معاون سازمان برنامه و بودجه، معاونین بانک مرکزی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مدیرعامل بانک شهر، با استناد به مصوبات قانون بودجه، هیئت وزیران، شورای اقتصاد و ظرفیت‌های قانونی موجود موانع اجرایی تأمین مالی خرید واگن از چین برطرف شد.

بر این اساس، امکان اختصاص و پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ ۳۰۳ میلیون دلار برای تأدیه پیش‌پرداخت خرید ۱۷۷۰ دستگاه واگن مترو برای تهران و سایر کلان‌شهرها فراهم گردید.

این اقدام در چارچوب نقش تسهیل‌گرانه دیوان محاسبات و در راستای صیانت از بیت‌المال و خدمت به منافع عمومی صورت گرفته است.