اتمام پروژه مرمت باغ سلیمانیه در اواخر پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از مرمت و احیای برخی بناهای تاریخی شهر تهران با هدف حفظ هویت فرهنگی و بهره‌برداری عمومی خبر داد.

وی با اشاره به آغاز عملیات احیا و باززنده‌سازی کوشک سلیمانیه، اظهار کرد: بر روی این بنا که قدمت آن به سال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ شمسی بازمی‌گردد، پیش‌تر و در سال ۱۳۹۸ یک مرحله مرمت اضطراری انجام شده است. اما با توجه به گذر زمان و شرایط فعلی بنا با تأیید و نظر مدیریت شهری، اقدامات احیایی این عمارت در باغ سلیمانیه در دستور کار قرار گرفت.

ناظم رضوی در تشریح اقدامات انجام‌شده در این پروژه گفت: اقدامات مؤثری در مرمت این بنا انجام شده که این اقدامات شامل سیم‌کشی و کابل‌کشی، مقاوم‌سازی دیوارها، اجرای آجر فرش کف سالن‌ها، مرمت درها و پنجره‌های چوبی، مقاوم‌سازی سقف راهروها و اجرای سنگ قرنیز در راهروها و اتاق‌ها هستند.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر پیشرفت عملیات مرمت و باززنده‌سازی کوشک تاریخی باغ سلیمانیه، تصریح کرد: این پروژه اواخر پاییز امسال به اتمام خواهد رسید.