اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان برای بیش از ۲۰۰ مسجد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد ناظم رضوی، مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران نیز با بیان اینکه اتفاقات خوبی رقم خورده و تا پایان دوره پروژه لاینحلی از قبل نخواهیم داشت، اظهار کرد: اقدامات لازم در پروژه البرز لشکرک انجام شده و مالکین در حال چینش فروشگاه‌ها هستند.

وی افزود: یکی از پروژه‌های ناقص مرکز آئینی صبا بود که با پیگیری‌های صورت گرفته و اختصاص اعتبار در متمم بودجه سال قبل و بودجه امسال، پیمانکار در حال کار است و در تلاش هستیم جشنواره تئاتر فجر را در این مجموعه برگزار کنیم.

ناظم رضوی با بیان اینکه فرصت خوبی در توسعه مجموعه‌های فرهنگی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: دو پرونده حقوقی در مرحله تجدید نظر قرار دارد و امیدواریم با دفاعی که در مراجع قضائی صورت می‌گیرد، رأی به نفع ما صادر شود.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ مسجد با نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مورد حمایت و نظارت قرار گرفتند و این اقدام یک یادگاری از دوره ششم مدیریت شهری است.

ناظم رضوی با بیان اینکه یکی از اقدامات ویژه این حوزه اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به اجرای طرح‌های گردشگری است، یادآور شد: تا پایان دوره نزدیک به ۲۰ موزه به سرانه فرهنگی و گردشگری تهران افزوده خواهد شد. از سال قبل که سه درصد بالاسری برای انجام اقدامات شرکت مصوبه شده که بسیار کمک کننده بوده است.

گفتنی است گزارش حسابرسی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی برای سال ۱۴۰۳ با حداکثر آرا موافق تصویب شد.