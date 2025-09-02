از سرگیری روابط دیپلماتیک بین ارمنستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان و محمد اسحاق دار همتای پاکستانی او در یک نشست دوجانبه که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین برگزار شد، بر تصمیم کشورهایشان برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی تاکید کردند.

این بیانیه تاکید کرد که این گامی تاریخی است که افق‌های همکاری سیاسی و اقتصادی بین دو کشور را می‌گشاید.

بیانیه صادر شده از سوی وزارت امور خارجه ارمنستان حاکی از آن است که طرفین از این گام ابراز رضایت عمیق کرده و راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، آموزش و فرهنگ را مورد بحث قرار دادند. این بیانیه بر تعهد آنها به آغاز گفتگوی مستمر برای تقویت روابط بین ارمنستان و پاکستان تاکید کرد.

در طول این نشست، وزیر امور خارجه ارمنستان تلاش‌های کشورش برای برقراری صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی را بیان کرده و بر اهمیت تقویت صلح با آذربایجان تاکید نمود.

وی گفت که این رویکرد بخشی از استراتژی ارمنستان برای تقویت امنیت منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها بین کشورهای همسایه است.

در پایان نشست، وزرای امور خارجه دو کشور یک سند رسمی را امضا کردند که بر برقراری روابط دیپلماتیک تاکید دارد. این سند راه را برای گشایش سفارتخانه‌ها، تبادل سفرا و آغاز برنامه‌های همکاری مشترک بین دو کشور در آینده نزدیک هموار می‌کند.

این توافق گامی مهم در جهت تقویت ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود و نشانه‌ای از تمایل طرفین برای غلبه بر اختلافات گذشته و ایجاد مشارکت‌های استراتژیک است.

تحلیلگران معتقدند که برقراری روابط بین ارمنستان و پاکستان به ویژه با توجه به نقش رو به رشد سازمان همکاری شانگهای در حمایت از صلح و توسعه اقتصادی بین اعضا، می‌تواند تأثیر مثبتی بر تحولات سیاسی در قفقاز و آسیای مرکزی داشته باشد.

پاکستان در تاریخ ۲۹ اوت، یعنی تنها چند روز پیش و پس از گذشت ۳۴ سال از استقلال ارمنستان، آمادگی خود را برای به رسمیت شناختن جمهوری ارمنستان و برقراری روابط دیپلماتیک با ایروان اعلام کرده بود.