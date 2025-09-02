به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی نژاد صبح سه شنبه در نشست با مسئول سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی بندر بوشهر با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد تبیین و جهاد امید آفرینی اظهار داشت: بسیج رسانه آمادگی دارد از طریق هم افزایی با نهادهای حاکمیتی در استان به طور تخصصی به جامه عمل پوشاندن به این فرمان، کمک کند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر تصریح کرد: یکی از رسالت‌های بسیج رسانه در سراسر کشور کمک به دولت‌ها در راستای تبیین عملکرد آنها از طریق تولید محتوا در قالب‌های مختلف رسانه‌ای است.

وی افزود: بسیج رسانه استان بوشهر همه ساله با اجرای برنامه‌های شاخصی نظیر جشنواره رسانه‌ای ابوذر، جام رسانه امید، اردوهای راهیان پیشرفت و غیره از طریق تولید محتواهای فاخر رسانه‌ای، ظرفیت‌ها و اقدامات امیدآفرین نظام را به سمع و نظر مردم برساند.

وی گفت: بسیج رسانه استان با ایجاد وحدت، همدلی و تعامل و همکاری سازنده بین رسانه‌ها و مسئولین استان و مشارکت دادن آنها در برنامه‌های مختلف رسانه‌ای به تبیین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های چشمگیر استان که حاصل مجاهدت‌های ۴۰ ساله مسئولان استان هست، بپردازد.

مهدی عابدی مسئول سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر نیز به تبیین برنامه‌های آن سازمان پرداخت و خاطرنشان کرد: این سازمان با تغییر رویکرد حمایتی از برنامه فرهنگی در سطح شهر و با برنامه ریزی های انجام شده به دنبال اجرای کلان برنامه‌های فرهنگی ورزشی بوده و در این راه نیازمند همکاری و همراهی رسانه هاست.