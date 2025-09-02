استفاده ازظرفیت مردم برای حل اختلافات؛ تلاش دشمن برای رخنه در بین مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای پیش از ظهر امروز سه شنبه در دیدار با اقشار مختلف مردم خوزستان که در سالن همایش‌های گیت بوستان برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت امام عصر (عج) تصریح کرد: دشمنان اسلام همه توان و ابزار شیطانی خود را به کار برده‌اند تا به مردم ضربه بزنند اما به فضل پروردگار و اطاعت مردم از ولی امر مسلمین، بسیاری از نقشه‌های آنها نقش برآب شده است که اگر بخواهیم همچنان آنها را ناکام بگذاریم الزاماتی دارد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اتکا به خداوند، اعتماد به آموزه‌های قرآنی، اطاعت از ولی امر و فرمانده کل قوا از این الزامات است، همچنین همه باید دلسوزانه و مهربانانه در کنار هم با وحدت و اتحاد مشکلات را شناخته و در راستای حل آن گام بردارند.

وی با بیان اینکه یکی از تلاش‌های مضاعف دشمن ایجاد رخنه در صف واحد مردم است، اظهار کرد: با ترفندهای مختلف قصد دارند در این وحدت خدشه ایجاد کنند لذا استفاده از تجربیات گذشته و هوشیاری لازم است.

رئیس قوه قضائیه گفت: دشمنان تلاش وافر دارند ما را دچار مشکل کنند؛ در اقدامات اخیر جنگ دوازده روزه رسماً آمریکای جنایتکار مجبور شد به رژیم غاصب کمک کند ولی موفق نشدند اما تلاش خود را می‌کنند از هر جهت بر مردم فشار وارد کنند بنابراین باید با تلاش یکدیگر، دشمنان را در این زمینه هم ناکام بگذاریم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با طرح این سوال که آیا مدیران شما بومی باشند بهتر مشکلات را حل می‌کنند یا غیر بومی؟ عنوان کرد: باید تأثیرات بومی و غیربومی بودن مدیران بررسی شود؛ ممکن است مزایا و اشکال و آسیب‌هایی برای هرکدام وجود داشته باشد، گرچه بومی بودن یا نبودن مهم است اما اینکه تعهد داشته و خود را مسئول رسیدگی بدانند مهم است.

وی تاکید کرد: مسئولین بومی و غیر بومی خوزستان باید همه مسایل استان را احصا کنند و برای حل آنها راهکارهای اولویت بندی شده را تعیین کنند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: با سلسله مسایل کلی نسخه پیچی برای کل کشور می‌کنند در حالی که برای هر استان با توجه به شرایطش باید نسخه پیچید و مدیران باید با هم افزایی مشکلات را حل کنند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای با تاکید بر اینکه هر اختیاری که رئیس قوه قضائیه دارد و قانون اجازه واگذاری می‌دهد در اختیار رئیس کل دادگستری خوزستان می‌گذارم، اظهار کرد: وی با این اقدام و کمک مسئولین استان مشکلات مردم خوزستان را حل کند اما از همه مردم استان خصوصاً مدیران درخواست دارم با هم اتفاق نظر پیدا کنند.

به گفته وی، مردم می‌توانند در بودجه هم مؤثر باشند به شرطی که یک نظر واحد باشد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای به استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل مشکلات حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: اعتقاد و تجربه بر این است هر میزان از ظرفیت مردم برای حل مسایل و اختلافات استفاده شود به مراتب برکات، نفع و هرآنچه بخواهیم در دادگاه حکم بگیریم کمتر است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در صورتی که از سیره ائمه پیروی کنیم بسیاری از اختلافات و مشکلات بین مردم حل خواهد شد از دستگاه قضا خواست داریم که تا جای امکان از ظرفیت مردم برای حل پرونده قضائی استفاده شود.

حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان کرد: امروز به شدت به گفتگو نیاز داریم تا نگذاریم شیطان صفت‌ها صفوف مسلمین را از هم جدا کنند و اختلاف ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه اگر تولید را در کشور افزایش ندهیم و موانع تولید را برطرف نکنیم ممکن است دشمن موفق شود، گفت: اگر تولید داشته باشیم دشمن به زمین می‌خورد.

رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس دادگستری خوزستان عنوان کرد: هرچه می‌توانید طبق قانون و مقررات به استانداری، کشاورزان، صنعتگران، دامداران و هرآنکه می‌تواند تولید داشته باشد کمک کرده و رفع موانع کنید تا نقشه دشمن بر آب شود.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه همه مردم در مقام قانون یکسان هستند و باید به همه کمک کرد، خطاب به رئیس دادگستری خوزستان گفت: همه مردم که مشکلات دارند نمی‌تواند با چند سطر بیان کنند، امکان گرفتن وکیل و کارشناسی متعدد ندارند که باید به اینها بیشتر کمک کرد. همچنین برخی افرار جان خود را در راه اسلام و دفاع از تز کشور گذاشتند لذا مسئولیت ما مقابل اینها سنگین‌تر است و باید توجه ویژه داشته باشیم.