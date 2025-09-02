تلاش دشمنان برای ضربه زدن به ایران اسلامی مضاعف شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز سه شنبه در دیدار با کارکنان دستگاه قضایی خوزستان که در سالن همایش‌های گیت بوستان برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آغاز امامت امام عصر (عج) اظهار کرد: امروز تلاش دشمنان ایران اسلامی برای ضربه زدن به کشور ما مضاعف و تشدید شده است؛ آنها عظمت ایران اسلامی را به عینه دیده‌اند و از این عظمت و اقتدار عصبانی‌اند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: دشمن با همه ابزار و جنودش به میدان آمده است لذا باید بسیار مواظب نفاق، نفوذ، سایر کیدها و توطئه‌های دشمن باشیم همچنین باید نسبت به تقویت وحدت و انسجام ملی اهتمام داشته باشیم و به یاد بیاوریم که همین وحدت و انسجام بود که در جریان دفاع مقدس اخیر بسیار منشأ اثر شد.

وی با بیان اینکه ما کارگزاران و مسئولان نظام به هیچ وجه نباید از مردم جدا شویم و تحت هیچ شرایطی نباید خدمت بی‌منت به مردم را فراموش کنیم، افزود: دشمن سرمایه‌گذاری بسیار کرده تا به زعم باطل خودش مردم را از نظام جدا کند ما باید این توطئه دشمن را خنثی سازیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: خوزستان استانی با تاریخی کهن و مردمانی غیور است؛ مردمان خوزستان مستحق خدمت بی‌منت هستند و اگر ما در خدمت‌رسانی به این مردم غیور کوتاهی کنیم خودمان را نخواهیم بخشید.

رئیس عدلیه بیان داشت: در استان خوزستان و سایر استان‌های کشور مشکلاتی وجود دارد و متأسفانه برخی از این مشکلات مزمن شده‌اند اما باید توجه داشت که سخن گفتن از مشکلات بدون ارائه طریق و راه‌حل، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. ما در قوه قضائیه آغوشمان برای نقد باز است و همزمان از ناقدان می‌خواهیم که ارائه طریق نیز بدهند و مطمئن باشند که راه‌حل‌های ارائه شده از سوی آنها، حتماً مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور، عملیاتی‌سازی «سند تحول و تعالی» را سرلوحه امور خود قرار دهند، تصریح کرد: این سند، وحی مُنزل نیست اما در باب آن اجماع نخبگانی حاصل شده و تلاش شده تا حد مقدور جامع و کامل باشد؛ برای اجرایی‌سازی این سند، ستاد پیگیری تشکیل شده و البته راه اصلاح آن نیز بسته نشده است و اهتمام ما آن است که موارد دارای عیب و ایراد در سند تحول و تعالی را اصلاح کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: اهتمام همه مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به ویژه در استان خوزستان باید آن باشد که با اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه‌ای، ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی را کاهش دهند چرا که هر چقدر بر تعداد قضات خود بیفزاییم، امکانات و تجهیزات قوه قضائیه را بیشتر کنیم اما ورودی پرونده‌ها در حجم فعلی باشد باز هم از پیشبردِ به‌موقع امور عقب می‌مانیم.

وی افزود: حجم فعلی کار قضات ما زیاد است که باید برای کاستن از این حجم بالا، تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: بارها تاکید کرده‌ام و باز نیز تاکید می‌کنم که همه ما در دستگاه قضایی باید در قبال مراجعان، حسن‌خلق داشته باشیم و آنها را تکریم کنیم؛ این کار ما قطعاً جنبه تربیتی دارد و این حُسن رفتار ما بعضاً از رأی و حکم ما اثر بالاتری دارد.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه همه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور به ویژه در استان خوزستان باید نسبت به اتقان آرا اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، ادامه داد: آرای صادره از کلیه‌ی مراجع و محاکم قضایی باید در نهایت اتقان باشند و باید میزان نقض آرا در مراجع بالاتر به پایین‌ترین سطح خود برسد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: هنگامی که آرای یک مرجع قضایی به کررات نقض می‌شود و یا در قبال آرای آن مرجع قضایی به کررات درخواست ماده ۴۷۷ می‌شود، مقامات قضایی ذی‌ربط بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را به عمل آورند و چرایی این موضوع را مورد تتبع قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: همواره اهتمام و کوشش ما آن است تا محکومانی که در زندان ماندنشان ضرورت ندارد از زندان آزاد شوند؛ البته در این رابطه تاکید داریم که مبادا عناصر و مجرمانی که آزادی‌شان برای امنیت روانی و فیزیکی مردم و شهروندان خطرناک است از زندان آزاد شوند.

وی بیان کرد: همواره تاکید ما خطاب به مقامات دادستانی است که مبادا قرارهای تأمینی برای متهمین به گونه‌ای صادر شود که آنها از تودیع این قرارها عاجز بمانند و در شرایطی که زندان رفتنشان ضرورتی ندارد، ولو برای یک شب، بازداشت شوند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «شاهرخیان» معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضائیه و «موحدی» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا، به ارائه توضیحاتی در خصوص رفع مسائل معیشتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی و فرآیند جذب نیروی انسانی در عدلیه به ویژه مراکز و مراجع قضایی استان خوزستان پرداختند.