آغاز ثبت نام پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع متقاضیان ثبت نام و شرکت در پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی می رساند ، ثبت نام و انتخاب رشته برای آن دسته از رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی که در مقاطع کاردانی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته نیمسال اول پذیرش آنها به صورت صرفاً براساس سوابق تحصیلی است، از امروز سه شنبه ۱۱ شهریور آغاز و تا ساعت ۲۴ جمعه ۲۱ شهریور ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی http://azmoon.org ابتدا دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت و پس از مطالعه و کسب آگاهی، در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایند.

شایان ذکر است، ثبت نام پذیرش براساس سوابق تحصیلی به صورت مجزا از انتخاب رشته، رشته های با آزمون سراسری است و بیش از ۹۵ درصد رشته/ محل های دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی و کارشناسی بدون آزمون هستند ، داوطلبان می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مذکور نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.