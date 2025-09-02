تأکید نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بر وحدت امت اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی پیش از ظهر سه شنبه در نشست برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته وحدت گفت: وحدت میان امت اسلام مورد تأکید است و عمل به دستورات پیامبر اکرم (ص) تنها راه رسیدن به یک "وحدت زیبا" در جامعه اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه وبویراحمد حل اختلافات را منوط به پذیرش اصل اختلاف دانست و اظهار کرد: به این معنی که پیش از هر چیزی باید وجود تفاوت‌های نظر را به رسمیت شناخت و سپس برای مدیریت آن بر اساس اصول مشترک تلاش کرد.

وی با تحلیل تهدیدات خارجی و اختلافات داخلی و توجه به موضوع مهم وحدت امت اسلامی در برابر این تهدیدات گف: دشمن جنگ هشت ساله دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه را با هدف تجزیه ایران راه اندازی کرد.

آیت‌الله حسینی اختلافات کنونی در جهان اسلام را ساخته استکبار و استعمار به ویژه انگلیس بیان کرد و گفت: "ایران‌هراسی" یکی از ابزارهای آنان برای ایجاد تفرقه می‌خواند.

وی با انتقاد از سکوت امت اسلام در قبال فاجعه غزه گفت: سکوت نسبی کشورهای اسلامی در مقایسه با راهپیمایی‌های فلسطین در کشورهای اروپایی و اعتراض به آنچه در غزه رخ می‌دهد نقطه ضعف بزرگی برای امت اسلام است.

وی با تأکید بر نقش مردم برای برگزاری جشن‌ها، بر فعال کردن ظرفیت مردمی و واگذاری کار به دست مردم تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی ادارات و تبلیغات محیطی بهتری در هفته وحدت شد.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه وبویراحمد با انتقاد از کمرنگ شدن حضور مدیران در برنامه‌های مذهبی مانند نماز جمعه گفت: نماز جمعه‌ها، مناسبت‌ها و برنامه‌ها با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود، برنامه عزاداری سالروز شهادت امام رضا (ع) که برای اولین بار در آبشار یاسوج برگزار شد با استقبال پرشور مردم برگزار شد لذا مردمی‌سازی برنامه‌ها مورد توجه باشد.

وی وحدت را یک ضرورت دانست که هم برای مقابله با دشمن خارجی و هم برای پیشبرد داخلی لازم است، لذا محور وحدت عمل به سیره نبوی و استفاده از نیروی مردمی است.