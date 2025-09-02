به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته امور شهرستان‌های کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان با حضور محمد حمیدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و فرمانداران استان ظهر سه شنبه به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد.

حمیدی در این نشست ضمن تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج)، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های هفته وحدت به‌عنوان بستری برای تقویت انسجام ملی، همدلی و نشاط اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشن بزرگ وحدت در شهرستان گنبد، این رویداد را نماد اتحاد و همدلی اقوام و مذاهب استان با محوریت میلاد پیامبر اعظم (ص) دانست و خواستار مشارکت همه‌جانبه فرمانداران، نهادهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم شد.

معاون استاندار همچنین با تشریح ساختار اجرایی کنگره ۴۰۰۰ شهید استان، بر ضرورت تشکیل ستادهای اجرایی شهرستانی به ریاست فرمانداران و دبیری سپاه شهرستان‌ها تأکید کرد.

حمیدی از فرمانداران خواست با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان، پروژه‌هایی نظیر تولید فیلم کوتاه، تدوین کتاب، مستندسازی سبک زندگی شهدا و برگزاری یادواره‌های خاص را طراحی و اجرا کنند.

وی با اشاره به اهمیت ویژه این کنگره گفت: کنگره ۴۰۰۰ شهید استان گلستان تنها برنامه‌ای در سطح استان است که پیش از اجرا به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد و باید با نهایت کیفیت، محتوا و اثرگذاری برگزار شود.