  1. استانها
  2. البرز
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۰

اجرای طرح ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در ساوجبلاغ

اجرای طرح ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در ساوجبلاغ

کرج-فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ضربتی جمع آوری ۲۴ ساعته معتادان متجاهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اعلام این خبر گفت: در راستای پیشگیری از سرقت و کاهش جرایم، این طرح با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری دیگر ارگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به صورت فوری و قاطع اجرا شد.

وی افزود: به منظور اتخاذ تدابیر لازم و انجام هماهنگی‌های لازم، این طرح با هماهنگی مقام قضائی به مرحله اجرا درآمد و در نتیجه آن ۴۸ نفر از معتادان متجاهر، شامل زنان و مردان، جمع آوری و به مراکز مجاز ترک اعتیاد سپرده شدند. و هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد امنیت و آرامش روانی برای شهروندان است که به صورت مستمر در دستور کار پلیس ساوجبلاغ قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد، گفت: برای داشتن یک جامعه سالم و خانواده‌های موفق، والدین باید به دقت بر فعالیت‌ها و رفتارهای فرزندان خود نظارت داشته باشند و از خطرات احتمالی ناشی از مواد مخدر غافل نشوند.

کد خبر 6577643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها