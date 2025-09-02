اجرای طرح ضربتی جمع آوری معتادان متجاهر در ساوجبلاغ

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اعلام این خبر گفت: در راستای پیشگیری از سرقت و کاهش جرایم، این طرح با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر و همکاری دیگر ارگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به صورت فوری و قاطع اجرا شد.

وی افزود: به منظور اتخاذ تدابیر لازم و انجام هماهنگی‌های لازم، این طرح با هماهنگی مقام قضائی به مرحله اجرا درآمد و در نتیجه آن ۴۸ نفر از معتادان متجاهر، شامل زنان و مردان، جمع آوری و به مراکز مجاز ترک اعتیاد سپرده شدند. و هدف از اجرای این طرح‌ها، ایجاد امنیت و آرامش روانی برای شهروندان است که به صورت مستمر در دستور کار پلیس ساوجبلاغ قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد، گفت: برای داشتن یک جامعه سالم و خانواده‌های موفق، والدین باید به دقت بر فعالیت‌ها و رفتارهای فرزندان خود نظارت داشته باشند و از خطرات احتمالی ناشی از مواد مخدر غافل نشوند.