توقیف بیش از ۲ کیلوگرم شیشه و هروئین در فردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌اله اسدالهی با اعلام جزئیات این عملیات، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی از سوی شهروندان درباره فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در فردیس، بررسی‌های لازم به سرعت در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات و با هماهنگی دستگاه قضائی، نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فردیس، با همکاری همکاران خود از استان البرز، به مخفیگاه متهم اعزام شدند و مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف ۲ کیلو و ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و همچنین ۱۴۰ گرم هروئین شدند و یک نفر از سوداگران مرگ نیز در این عملیات دستگیر شد.

وی همچنین ضمن هشدار به توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.