  1. استانها
  2. البرز
۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

توقیف بیش از ۲ کیلوگرم شیشه و هروئین در فردیس

توقیف بیش از ۲ کیلوگرم شیشه و هروئین در فردیس

کرج-فرمانده انتظامی شهرستان فردیس از کشف ۲ کیلو و ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و ۱۴۰ گرم هروئین در نتیجه عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌اله اسدالهی با اعلام جزئیات این عملیات، اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی از سوی شهروندان درباره فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر در فردیس، بررسی‌های لازم به سرعت در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از حصول اطمینان از صحت اطلاعات و با هماهنگی دستگاه قضائی، نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فردیس، با همکاری همکاران خود از استان البرز، به مخفیگاه متهم اعزام شدند و مأموران در بازرسی از محل موفق به کشف ۲ کیلو و ۷۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و همچنین ۱۴۰ گرم هروئین شدند و یک نفر از سوداگران مرگ نیز در این عملیات دستگیر شد.

وی همچنین ضمن هشدار به توزیع‌کنندگان مواد مخدر، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.

کد خبر 6577725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها