احداث همراه‌ سرای بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

مهرداد رزمخواه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پروژه همراهسرای بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲۲۶ مترمربع در طبقه همکف و ۲۹۱ مترمربع در طبقه اول طراحی شده است.
سرپرست شبکه بهداشت ودرمان کهگیلویه افزود: طبقه همکف و نمای ساختمان با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال تکمیل و آماده بهرهبرداری شده و فاز دوم یعنی تکمیل طبقه اول با اختصاص ۴۰ میلیارد ریال آغاز خواهد شد.
وی با قدردانی از حمایت بانک اقنصاد نوین تهران در تکمیل این پروژه، تصریح کرد: همراه سرا برای همراهان بیمارانی که از شهرهای مختلف و مناطق دورافتاده به دهدشت مراجعه میکنند نیاز ضروری است.
رزمخواه افزود: این همراه سرا محیطی امن و مناسب برای اسکان، استراحت و پیگیری درمان بیماران و همراهان آنها فراهم میکند. وجود چنین زیرساختی، بخشی از دغدغههای خانوادهها را کاهش داده و امکان دریافت خدمات درمانی با آرامش و تمرکز بیشتر را فراهم میآورد.
وی بیان کرد: هر قدم خیرین در حوزه سلامت، سرمایهای برای زندگی بهتر مردم و خدمتی ماندگار برای نسلهای آینده است. حمایت در چنین پروژههایی نه تنها موجب ارتقای خدمات درمانی میشود، بلکه الگویی الهامبخش برای دیگر خیرین است تا در مسیر توسعه زیرساختهای بهداشتی و درمانی مشارکت فعال داشته باشند.
