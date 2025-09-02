به گزارش خبرنگار مهر، احسان زمانی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای امسال این عملیات در مناطق ۱، ۲ و ۳ شهر به‌صورت ماهیانه و هر منطقه دو بار در ماه انجام می‌شود تا آفات چمن‌ها مانند کرم سفید ریشه و بیماری‌هایی همچون ناتراسیا و گموز در درختان کنترل شود.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بوشهر با اشاره به اهمیت این عملیات برای سلامت فضای سبز شهری، افزود: سم‌پاشی‌ها در ساعات پایانی شب انجام می‌شود تا مزاحمتی برای شهروندان ایجاد نشود.

وی بیان کرد: همچنین نوع و میزان سموم مصرفی براساس استانداردهای زیست‌محیطی تنظیم شده تا هیچ خطری برای سلامت عمومی و محیط‌زیست نداشته باشد.