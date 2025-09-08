به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اسکنهای MRI نشان داد که رواندرمانی باعث تغییرات قابل اندازهگیری در مغز افراد مبتلا به افسردگی شدید میشود.
محققان گزارش دادند که به طور خاص، اکثر بیماران رشد در مناطقی از مغز را که مسئول پردازش احساسات هستند، تجربه کردند.
محققان گفتند که این تغییرات مغزی مشابه تغییرات ایجاد شده توسط داروهای روانپزشکی بود.
«رونی ردلیچ»، محقق ارشد و رئیس روانشناسی زیستی و بالینی در دانشگاه مارتین لوتر هاله-ویتنبرگ در آلمان، گفت: «برای اولین بار، ما یک نشانگر زیستی قابل اعتماد برای تأثیر رواندرمانی بر ساختار مغز داریم. به عبارت ساده، رواندرمانی مغز را تغییر میدهد.»
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که حدود ۲۸۰ میلیون نفر در سراسر جهان از افسردگی شدید رنج میبرند. افسردگی با تغییراتی در اندازه هیپوکامپ و آمیگدال، مناطقی از مغز که به تنظیم احساسات کمک میکنند، مرتبط است.
برای مطالعه جدید، محققان مجموعهای از ۲۰ جلسه درمان شناختی-رفتاری را برای ۳۰ نفر که مبتلا به افسردگی تشخیص داده شده بودند، ارائه دادند.
محققان خاطرنشان کردند که درمان شناختی-رفتاری (CBT) یک روش تثبیتشده برای درمان افسردگی است. این شکل از درمان به افراد میآموزد که چگونه افکار و رفتارهایی را که در افسردگی آنها نقش دارند، تشخیص داده و به آنها پاسخ دهند.
ردلیچ گفت: «درمان شناختی رفتاری منجر به تغییرات مثبت در الگوهای فکری، احساسات و رفتار میشود. ما فرض میکنیم که این فرآیند با تغییرات عملکردی و ساختاری در مغز نیز مرتبط است. این اثر قبلاً با درمان شامل دارو یا تحریک الکتریکی نشان داده شده است، اما هنوز برای رواندرمانی به طور کلی اثبات نشده است.»
تیم تحقیقات از اسکنهای MRI برای بررسی مغز شرکتکنندگان قبل و بعد از درمان استفاده کرد.
«استر زویکی»، روانشناس دانشگاه مارتین لوتر و محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «اسکنهای MRI اطلاعاتی در مورد اندازه، شکل و محل بافت ارائه میدهند.»
محققان گفتند که پس از جلسات درمانی، ۱۹ نفر از ۳۰ بیمار تقریباً هیچ علامتی از افسردگی نداشتند.
نتایج نشان میدهد که مغز این بیماران با کاهش افسردگی آنها توسط درمان، دچار تغییرات ساختاری شده است.
زویکی گفت: «ما افزایش قابل توجهی در حجم ماده خاکستری در آمیگدال چپ و هیپوکامپ قدامی راست مشاهده کردیم.»
محققان ارتباط واضحی با علائم بیماران پیدا کردند؛ افرادی که افزایش بیشتری در آمیگدال خود داشتند، کاهش بیشتری در مشکلات عاطفی خود تجربه کردند.
ردلیچ گفت: «این بدان معنا نیست که این درمان بهتر از دارو است. فقط به این معنی است که همان تأثیر داروهای روانگردان را بر مغز دارد.»
او گفت: «ما در مطالعه خود توانستیم نشان دهیم که روان درمانی از نظر پزشکی و علمی یک جایگزین به همان اندازه مؤثر برای دارو است.»
