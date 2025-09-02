به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توصیفیان در سخنانی با بیان اینکه امروز مسئولیتپذیری جمعی، عدالت اجتماعی، برابری فرصتها، رفاه عمومی، اشتغال پایدار با توسعه کار گروهی یعنی بخش تعاون میسر میشود، اظهار کرد: یازدهم تا هفدهم شهریورماه امسال مزین به هفته تعاون است و تبیین نقش و جایگاه تعاونیها و ترویج فرهنگ تعاون در کشور و استان نقش ارزشمندی دارد که میتواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی، معیشت و شغل را فراهم کند.
وی به برنامههای هفته تعاون در سال جاری اشاره کرد و افزود: با پیگیریهای صورتگرفته ۱۸ تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی امسال آماده افتتاح هستند که بیش از شش میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و با بهرهبرداری از این شرکتهای تعاونی فرصتهای شغلی قابلتوجهی ایجاد خواهد شد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان کل سرمایهگذاری این طرحهای تعاونی را حدود ۱۹۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این واحدها در زمینه پوشاک، صنایعدستی، پمپبنزین، مصنوعات چرمی، خدمات آموزشی، تولید و بستهبندی گوشت قرمز و مرغ، خدمات پزشکی، استخراج سنگ و.. فعالیت میکنند و اعضای این تعاونیها سرمایهگذاری لازم را با آورده اعضا تجمیع کردهاند.
توصیفیان با اشاره به وجود تعاونیها در استان و حمایت از این بخش اقتصادی، تصریح کرد: با شناسنامهدار کردن تعاونی فعال و تعین تکلیف تعاونیهای راکد و تعطیل شده میتوان برای حمایت بیشتر از شرکتهای تعاونی فعال اقدام کرد و پایداری آنها را با جهش تولیدات و مشارکت اعضا در سرمایهگذاری بیشتر افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه امیدواریم در هفته تعاون در قالب مشارکت جمعی بتوانیم بخش تعاون را آن طور که باید، معرفی کنیم، افزود: یکی از ضرورتهایی که باید به آن پرداخته شود موضوع کار گروهی و جمعی است و میبایست از این ظرفیت برای تمام مدیریت استان حتی کار گروهی دستگاههای اجرایی باهدف توسعه استان استفاده کرد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان، برپایی نمایشگاه توانمندهای بخش تعاون، میز خدمت و پاسخگویی به تعاون گران، حضور در واحدهای اقتصادی بخش تعاون و بررسی مسائل و مشکلات آنان و… از عمده برنامههای هفته تعاون عنوان کرد و اظهار داشت: جشنواره تعاونیهای برتر با معرفی برترینهای در بخش تعاون نیز امسال برگزار و تعاون گران برتر معرفی در بیستمین جشنواره امتنان از تعاونیهای برتر تجلیل و معرفی خواهند شد.
