امداد رسانی مرزبانان میناب به پراید گرفتار شده در ساحل

میناب- فرمانده دریابانی میناب گفت: مرزبانان ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی میناب خودروی پراید گرفتار شده در ساحل در شرایط بد جوی را نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده در تشریح این خبر گفت: بارندگی‌های شدید ۲۴ ساعت گذشته منجر به سیلابی شدن شدید معابر و متلاطم شدن دریا شده بود.

وی افزود: یک دستگاه خودروی پراید که در حال عبور از مسیر ساحلی بود؛ گرفتار وضعیت بد جوی ایجاد شده در این مسیر شد.

صبوری زاده ادامه داد: با تلاش چند ساعته مرزبانان مینابی این خودرو از حادثه نجات یافت.

این مقام مسئول در دریابانی میناب گفت: از ابتدای بارندگی‌ها نیروهای مرزبانی شهرستان در حالت آماده بوده و تلاش‌های بسیاری برای رفع آبگرفتگی و کمک به مرزنشینان کردند.

گفتنی است بارندگی‌های شدید در شهرستان میناب منجر به سیلابی شدن اکثر مناطق و متلاطم شدن دریا شده است.

