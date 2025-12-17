امداد رسانی مرزبانان میناب به پراید گرفتار شده در ساحل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده در تشریح این خبر گفت: بارندگی‌های شدید ۲۴ ساعت گذشته منجر به سیلابی شدن شدید معابر و متلاطم شدن دریا شده بود.

وی افزود: یک دستگاه خودروی پراید که در حال عبور از مسیر ساحلی بود؛ گرفتار وضعیت بد جوی ایجاد شده در این مسیر شد.

صبوری زاده ادامه داد: با تلاش چند ساعته مرزبانان مینابی این خودرو از حادثه نجات یافت.

این مقام مسئول در دریابانی میناب گفت: از ابتدای بارندگی‌ها نیروهای مرزبانی شهرستان در حالت آماده بوده و تلاش‌های بسیاری برای رفع آبگرفتگی و کمک به مرزنشینان کردند.

گفتنی است بارندگی‌های شدید در شهرستان میناب منجر به سیلابی شدن اکثر مناطق و متلاطم شدن دریا شده است.