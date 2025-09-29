صبوری زاده: ۴ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در میناب منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده اظهار داشت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه های دریا کردند.

وی افزود: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجراء درآمده و چند اکیپ از گشت های دریایی و خودرویی برای جستجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت جستجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله ها را که در زیر ماسه های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان این خطوط لوله ها را در زیرماسه ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می دادند.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۴۵۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه ها، منهدم کنند.