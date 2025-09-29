  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

صبوری زاده: ۴ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در میناب منهدم شد

صبوری زاده: ۴ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در میناب منهدم شد

بندرعباس-فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی خط لوله انتقال سوخت قاچاق به طول ۴۵۰۰ متر در سواحل حوزه استحفاظی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری‌زاده اظهار داشت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی مطلع شدند قاچاقچیان در سواحل حوزه استحفاظی این شهرستان به طرز ماهرانه‌ای اقدام به جاسازی چندین خط لوله انتقال سوخت قاچاق در زیرماسه های دریا کردند.

وی افزود: براساس این گزارش بلافاصله طرح برخورد با متخلفان به مرحله اجراء درآمده و چند اکیپ از گشت های دریایی و خودرویی برای جستجو و انهدام این خطوط لوله به موقعیت اعزام شده و پس از چند ساعت جستجو در محل با هوشیاری موفق شدند انشعابات لوله ها را که در زیر ماسه های ساحل جاسازی شده بود را شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: قاچاقچیان این خطوط لوله ها را در زیرماسه ها و آب دریا جاسازی و از آن طریق سوخت را از ساحل به دریا و شناورهای متخلف انتقال می دادند.

وی در خاتمه با اشاره به اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری عوامل این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: مرزداران با هوشیاری موفق شدند ۴۵۰۰ متر لوله انتقال سوخت را با بیرون کشیدن از زیر ماسه ها، منهدم کنند.

کد خبر 6605742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها