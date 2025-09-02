به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: در آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ متقاضی ثبتنام کردهاند و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۸۷۹ نفر حداقل در یک کد ترکیب مجاز به انتخاب رشته شده و بیش از ۴۸ هزار متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شده بودند. اکنون اسامی پذیرفتهشدگان پس از طی مرحله دوم آزمون در دانشگاهها شامل مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعلام شده است.
وی افزود: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرند توجه داشته باشند که منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحل های قبولی ثبتنام کنند و به عبارتی مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ثبت نام از پذیرفتهشدگان تاکید کرد: متقاضیانی که اسامی آنها به عنوان پذیرفتهشدگان نهایی هر یک از کدرشته محلهای تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعلام شده است، لازم است از شنبه ۱۵ شهریور ماه برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبتنام به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی خود و پذیرفتهشدگان رشتههای دانشگاه آزاد اسلامی نیز از چهارشنبه ۱۲ شهریورماه برای اطلاع از تاریخ، مدارک و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی به درگاه مرکز سنجش، پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد مراجعه کنند.
وی ادامه داد: ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعلام شده صورت میپذیرد و عدم اقدام پذیرفتهشدگان در تاریخ یا تاریخهای تعیین شده برای ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد و به پذیرفتهشدگان توصیه میشود اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به دقت مطالعه کنند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد متقاضیانی که حداقل برای یک کدرشته محل جهت انجام مصاحبه به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی معرفی شده اند، گفت: برای متقاضیان واجد شرایط حدود یک هفته بعد از اعلام نتایج، کارنامه نهایی حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از طرف دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفتهشده در هریک از کدرشته محلهای معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی خواهد بود.
محمدی در پایان به پذیرفتهشدگان توصیه کرد اطلاعیههای منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد نتایج نهایی آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ را مطالعه کنند.
