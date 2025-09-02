به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۴ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی عصر روز پنجشنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۳ با حضور حدود ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر برگزار شد.
در این آزمون از حدود ۱۷۳ هزار و ۵۱۴ نفر متقاضی شرکت کننده تعداد ۷۱ هزار و ۴۹۷ نفر در رشتههای روزانه و ۶۵ هزار و ۳۸۲ نفر در رشتههای غیر روزانه و در مجموع ۱۳۶ هزار و ۸۷۹ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند و بیش از ۴۸ هزار متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شده بودند.
در نهایت اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ در ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ منتشر شد.
پذیرفته شدگان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ باید به شرایط اعلام شده برای ثبت نام در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی توجه کنند.
یادآوری مهم: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفتهشدگان یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرند توجه داشته باشند که منحصراً میتوانند در یکی از کدرشتهمحلهای قبولی ثبتنام کنند و مجاز به ثبتنام در هر دو محل قبولی نیستند.
بخش اول: مربوط به پذیرفتهشدگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی)
الف) تاریخ ثبتنام از پذیرفتهشدگان:
ایندسته از پذیرفتهشدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ و مدارک ثبتنام (علاوه بر مدارک مندرج در اطلاعیه) از روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا موسسه محل قبولی خود مراجعه کنند.
ب) مدارک لازم برای ثبتنام:
- اصل و یک نسخه تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسیارشد یا دکتری حرفهای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دورههای کارشناسی و کارشناسیارشد یا دکتری حرفهای قید شده است.
پذیرفتهشدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوقلیسانس) یا دکتری حرفهای نیستند، لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مذکور را با محتوای فرم مندرج در اطلاعیه تکمیل و پس از تأیید موسسه محل تحصیل، در زمان ثبتنام به موسسه محل قبولی ارائه کنند.
بر اساس مصوبه جلسه ۵۴۸ مورخ ۱۸ مهر ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد مدارک تحصیلی صادر شده توسط مدیریت یکی از حوزههای علمیه قم و خراسان، فضلا و طلاب حوزههای علمیه که براساس مدرک صادر شده، دوره سطح ۳ را گذراندهاند یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ فارغالتحصیل میشوند، باید تصویر مدرک فراغت از تحصیل خود را که توسط مدیریت حوزههای علمیه صادر شده است در اختیار داشته باشند. لازم به ذکر است این دسته از پذیرفته شدگان، مشروط به گذراندن دروس پیشنیاز به تشخیص گروه آموزشی هستند.
دارندگان مدارک تحصیلی معادل باید حائز شرایط «آییننامه شرکت دارندگان مدارک معادل و غیررسمی در آزمونهای ورودی مقاطع بالاتر» مصوبه جلسه ۸۴۵ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی بخشنامه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ توسط معاونت آموزشی وزارت علوم به تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ شده است، باشند.
آن دسته از دارندگان مدارک معادل که قبل از تاریخ ابلاغ مصوبه جلسه شماره ۴۳۲ مورخ ۳ آذر ۱۳۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی (مبنی بر ممنوعیت برگزاری دورههای معادل) در دورههای معادل پذیرفته شدهاند، در شمول این مصوبه قرار میگیرند.
براساس مصوبه جلسه ۷۷۱ مورخ ۲۶ آبان ۱۳۹۴ و نامه شماره ۹۹/۵۷۱۴/دش مورخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه دارندگان مدرک معادل که طی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ به دورههای مذکور راه یافتهاند، حسب مورد از تسهیلات مصوبه شماره ۲/۷۷۶۳۳ مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ برای ادامه تحصیل در مقاطع رسمی بالاتر برخوردار میشوند.
- اصل و تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
- عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری (به تعداد اعلام شده توسط دانشگاه محل قبولی).
- ارائه مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آنها را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۱۷ و ۱۸ دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «.Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۱۴۰۴ مشخص کند (برای برادران).
- متقاضیانی که با استفاده از سهمیه ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) یا رزمندگان پذیرفته شدهاند، در زمان ثبتنام، ملزم به ارائه تأییدیه سهمیه قبولی نیستند و ملاک عمل برای ثبتنام، همان عنوان درج شده در فایل اطلاعات ارسالی به دانشگاه ها است.
ج) نکات دیگر:
ثبتنام منحصراً در تاریخهای اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارک اعلام شده صورت میپذیرد و عدم اقدام پذیرفتهشدگان در تاریخ یا تاریخهای تعیین شده برای ثبتنام به منزله انصراف از ادامه تحصیل تلقی خواهد شد.
به پذیرفتهشدگان توصیه میشود اطلاعیه مندرج در درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود را به دقت مطالعه کنند.
در هر مرحله از ثبتنام و تحصیل، چنانچه مشخص شود متقاضی حقایق را کتمان کرده یا اطلاعات غلطی ارائه داده و واجد شرایط نیست، قبولی وی باطل شده و طبق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
متقاضیان کدرشتهمحلهای مربوط به دانشگاه علوم انتظامی امین مطلع باشند که باتوجه به اعلام دانشگاه مذکور و طولانی شدن زمان مصاحبه متقاضیان، اسامی پذیرفتهشدگان نهائی این دانشگاه، پس از وصول نمره مصاحبه متقاضیان از سوی دانشگاه و گزینش نهائی متعاقباً اعلام خواهد شد.
کارنامه نهایی حاوی اطلاعات لازم، نمره آزمون، نمره مصاحبه، حدنصاب نمره اعلام شده از سوی دانشگاه، رتبه متقاضی و آخرین رتبه پذیرفتهشده در هریک از کدرشته محلهای معرفی شده برای مصاحبه در سهمیه مربوط در روز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش قابل دسترسی خواهد بود.
از آنجائی که تغییر گرایش و انتقال پذیرفتهشدگان دورههای دکتری «Ph.D.» امکانپذیر نیست، درخواستهای متقاضیان در این خصوص قابل بررسی نخواهد بود.
بخش دوم: مربوط به پذیرفتهشدگان دانشگاه آزاد اسلامی
پذیرفتهشدگان رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است برای اطلاع از تاریخ و نوع مدارک (علاوه بر مدارک مندرج در این اطلاعیه) و نحوه ثبت نام در مراکز قبولی در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی مرکز سنجش، پذیرش و فارغالتحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی https://Azmoon.org مراجعه کنند.
فرم مخصوص پذیرفتهشدگان آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۴ که موفق به ارائه اصل مدرک کارشناسیارشد (فوقلیسانس) یا دکتری حرفهای در زمان ثبتنام نیستند، در سایت سازمان سنجش قابل دسترسی است.
نظر شما