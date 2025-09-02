جانشین وزیر راه و عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در احکامی جداگانه بهروز رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی را با حفظ سمت به عنوان جانشین خود و عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و میرحامد خانی، مدیرکل دفتر حقوقی را با حفظ سمت به عنوان عضو کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد.

در متن حکم بهروز رحیمی آمده است: در اجرای تصویب نامه هیات وزیران موضوع آیین‌نامه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه قوه مجریه به شماره ۱۹۲۰۸۷ / ت ۵۰۳۲۸ مورخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۲و مصوبه شماره ۱۱۸۵۲ / ۹۳ / ۲۰۶ مورخ ۵ آذر ۱۳۹۳ در تصویب‌نامه شورای عالی اداری و ردیف (۴) از بند (الف) بخشنامه شماره ۱۳۴۷۲۵ / ۹۳ /۲۰۰ مورخ ۷ دی ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص ساماندهی کمیته‌های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری، با استناد مفاد ماده (۴) شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی و نامه شماره ۹۴۶۱۹۸ مورخ ۱۸ دی ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب این ابلاغ به عنوان «عضو و جانشین اینجانب در کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم وزارت راه و شهرسازی» تعیین می‌شوید.

در متن حکمی دیگر با همین مضمون نیز میرحامد خانی به عنوان عضو این کمیته منصوب شده است.