۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۱۱

دیوان عدالت اداری مصوبه تیرماه شهرداری را متوقف کرد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی از صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف اجرای مصوبه جلسه شهرداران تهران در خصوص صدور پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت الزامات قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحامد خانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه تیرماه شورای شهرداران تهران گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که برخی از تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله مقررات شهرسازی و نظام مهندسی، نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت این ضوابط صادر شود.

وی افزود: این موضوع با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی مواجه شد و نهایتاً با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال تمام بندهای این صورت‌جلسه و توقف اجرای آن مطرح شد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در جلسه روز یکشنبه ۹ شهریور، هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد و همان روز نیز به شهرداری تهران ابلاغ شد.

به گفته وی، بر این اساس، هرگونه صدور پروانه ساختمانی یا اقدام اجرایی مبتنی بر این مصوبه، مغایر قوانین و مقررات است.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده در دستور کار رسیدگی ماهیتی هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری قرار دارد و تا صدور رأی نهایی، مصوبه شورای شهرداران تهران قابلیت اجرا نخواهد داشت.

کد خبر 6576326
زهره آقاجانی

