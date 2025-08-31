دیوان عدالت اداری مصوبه تیرماه شهرداری را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرحامد خانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مصوبه تیرماه شورای شهرداران تهران گفت: بر اساس این مصوبه مقرر شده بود که برخی از تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز، از جمله مقررات شهرسازی و نظام مهندسی، نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون رعایت این ضوابط صادر شود.

وی افزود: این موضوع با اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی مواجه شد و نهایتاً با طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال تمام بندهای این صورت‌جلسه و توقف اجرای آن مطرح شد.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در جلسه روز یکشنبه ۹ شهریور، هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد و همان روز نیز به شهرداری تهران ابلاغ شد.

به گفته وی، بر این اساس، هرگونه صدور پروانه ساختمانی یا اقدام اجرایی مبتنی بر این مصوبه، مغایر قوانین و مقررات است.

خانی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده در دستور کار رسیدگی ماهیتی هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری قرار دارد و تا صدور رأی نهایی، مصوبه شورای شهرداران تهران قابلیت اجرا نخواهد داشت.