به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان کشور برگزار شد، اظهار کرد: همه زیرساخت‌ها و امکانات برای بازگشایی مدارس در اول مهر آماده شده است و در این میان، بهره‌برداری از پروژه‌های عدالت آموزشی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

وی افزود: ۵۸ پروژه آموزشی تا ابتدای مهرماه تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد که شامل ساخت و تجهیز مدارس جدید، توسعه فضاهای آموزشی و بهسازی مدارس موجود است.

به گفته وی همچنین دو پروژه دیگر نیز به بانک‌های استان واگذار شده تا با استفاده از تسهیلات بانکی وارد فاز اجرایی شوند.

هاشمی با اشاره به اهمیت نقش بخشداران و دهیاران در آماده‌سازی مدارس گفت: همه دستگاه‌های محلی باید همکاری لازم را داشته باشند تا دانش‌آموزان در محیطی امن و مناسب تحصیل را آغاز کنند.

استاندار خراسان جنوبی بر لزوم ساماندهی سرویس مدارس تأکید کرد و ادامه داد: تشکیل بانک اطلاعاتی رانندگان و نظارت بر سوابق و عملکرد آنها یک ضرورت است و نباید از امنیت دانش‌آموزان غفلت شود.

وی همچنین خواستار نظارت مستمر بر فروشگاه‌ها و مغازه‌های اطراف مدارس شد و افزود: محیط پیرامونی مدارس باید پاک، امن و مناسب برای حضور دانش‌آموزان باشد.

هاشمی نقش مربیان پرورشی در مدارس را کلیدی دانست و گفت: این قشر در تربیت فکری و اخلاقی دانش‌آموزان جایگاه مهمی دارند و در سیاست‌گذاری‌های آموزشی باید توجه ویژه‌ای به آنها شود.

استاندار خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: حمایت از دانشجویان فرهنگیان به‌ویژه در زمینه خوابگاه و شرایط رفاهی، دغدغه اصلی ماست و انتظار می‌رود دانشجویان این دانشگاه با روحیه‌ای متعهد و انقلابی برای آینده آموزش کشور تلاش کنند.

وی با تأکید بر اینکه تشکیل کلاس بدون معلم یا در فضای نامناسب آموزشی قابل پذیرش نیست، گفت: در مسیر توسعه عدالت آموزشی، مجمع نمایندگان استان نیز همراهی خوبی داشته‌اند و کمک‌های مؤثری برای پیشبرد پروژه‌ها ارائه کرده‌اند.

گفتنی است در این جلسه درباره سرویس ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان روستای سیدعلی نهبندان و همچنین حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل نیز تصمیماتی اتخاذ شد.