خراسان جنوبی در هفته پرگردوغبار؛ استقرار هوای خنک شبانه در استان

سمیه لطفی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان طی شبانه‌روز آینده بیان کرد: تا اواخر هفته وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در مرز شرقی استان وزش تندباد و گرد و خاک را هم در برخی ساعات انتظار داریم، افزود: در شبانه روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط آب و هوایی استان، بیان کرد: دمای هوا برای سه روز آینده تغییر محسوسی در منطقه نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه استقرار هوای خنک بویژه در طول شب پیش بینی می‌شود، گفت: صبح امروز خنک‌ترین سربیشه با هشت درجه سلسیوس سردترین نقطه استان بوده است.