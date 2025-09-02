احداث شهرک تخصصی انرژی خورشیدی زرون در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر امیری زاد از اختصاص اراضی ویژه برای پروژههای انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: در فاز اول، ۲۵ هکتار از اراضی شهرک صنعتی گمبرون را اختصاص دادهایم تا سرمایهگذارانی که قصد احداث نیروگاه خورشیدی دارند، در آنجا مستقر شوند و در فاز دوم نیز امکان واگذاری ۳۰ تا ۵۰ هکتار دیگر وجود دارد.
وی افزود: متقاضیان میتوانند برای احداث نیروگاه به این شهرک مراجعه و زمین دریافت کنند؛ همچنین، تعهد ادارات مبنی بر تأمین ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود از منابع خورشیدی نیز در شهرک صنعتی گمبرون محقق خواهد شد.
امیری زاد از برنامهریزی برای ایجاد یک شهرک صنعتی تخصصی دیگر در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و اظهار کرد: کارهای مطالعاتی و تملک اراضی شهرک تخصصی انرژی خورشیدی زرون در منطقه چاه فله بندرعباس، به وسعت بیش از ۲۰۰ هکتار، در دست انجام است. این شهرک بهطور کامل به نیروگاههای خورشیدی اختصاص خواهد یافت.
