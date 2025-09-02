افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی در قم برای کاهش ناترازی برق

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی «رزاق» متعلق به شرکت سیلک مبین سانا، عصر سه شنبه با حضور آیت‌الله حسینی بوشهری و جمعی از مسئولان استانی در قم برگزار شد.

روح‌الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم، در این مراسم گفت: ناترازی انرژی به‌ویژه در حوزه برق طی سال‌های اخیر آسیب‌های جدی به بخش تولید وارد کرده است، به‌گونه‌ای که تنها در نیمه نخست امسال حدود ۴۵ روز خاموشی ممتد در واحدهای صنعتی به ثبت رسید و خسارت‌های هنگفتی به کارفرمایان و کارگران تحمیل شد.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های پاک افزود: در سال گذشته تاکنون نزدیک به ۲۶۰۰ مگاوات پروانه تأسیس برای نیروگاه‌های خورشیدی در کشور صادر شده که سهم استان قم در این میان چشمگیر است.

وی گفت: تنها در هفته دولت امسال، ۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در قم به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی بیش از ۵۲۵ مگاوات دیگر نیز آغاز شده است.

ابراهیمی با اشاره به ظرفیت مصرفی برق در قم گفت: در تابستان اوج مصرف برق استان به حدود هزار و ۱۰۰ تا هزار و ۲۰۰ مگاوات می‌رسد و بر اساس پیش‌بینی‌ها، با تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های در دست اجرا طی دو تا سه سال آینده، بخش عمده‌ای از مشکل ناترازی برق قم مرتفع خواهد شد و استان از خاموشی‌های اجباری بی‌نیاز می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در ادامه ضمن قدردانی از سرمایه‌گذاران و صنعتگرانی که در اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی پیش‌قدم بوده‌اند، تصریح کرد: واحدهای صنعتی، کشاورزی، آموزشی و حتی مساجد می‌توانند با بهره‌گیری از تسهیلات ارزان‌قیمت به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کمک کنند و قم را به یکی از استان‌های پیشرو در عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل سازند.