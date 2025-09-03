  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۷:۱۴

رونمایی از جدیدترین تجهیزات هسته‌ای، پهپادی و قاره‌پیمای چین+فیلم

رونمایی از جدیدترین تجهیزات هسته‌ای، پهپادی و قاره‌پیمای چین+فیلم

کشور چین در مراسم رژه نظامی برای نخستین بار از جدیدترین تجهیزات جنگی خود رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تلویزیون چین با پخش زنده مراسم رژه نظامی این کشور گزارش داد: نیروهای فضا، فضای سایبری و پشتیبانی اطلاعات برای نخستین بار در این مراسم شرکت کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: نمونه‌های جدیدی از تانک‌ها و خودروهای زرهی رزمی از نوع تایپ ۱۰۰ نیز در این مراسم شرکت داده شدند. همچنین برای نخستین بار از موشک دانگ فنگ ۵ سی که یک موشک راهبردی هسته‌ای قاره پیما بوده و برد آن سراسر کره زمین را پوشش می‌دهد رونمایی شد.

تلویزیون چین گزارش داد که شش نوع جدید از موشک‌های پدافند هوایی از جمله HQ-19، HQ-12 و HQ-29 در این رژه نظامی در کنار پهپادهای جدید رونمایی شدند.

شیء جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در این مراسم تاکید کرد: کشورهای جهان می‌توانند امنیت مشترک را تضمین کرده و مانع تکرار فجایع تاریخی از طریق حمایت کردن از یکدیگر شوند.

نووستی نیز گزارش داد که در این مراسم از موشک‌های مافوق صوت از جمله موشک بالستیک YJ-21 که نام قاتل ناوهای هواپیما بر به آن داده شده رونمایی شد.

کد خبر 6578178

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها