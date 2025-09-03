به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، تلویزیون چین با پخش زنده مراسم رژه نظامی این کشور گزارش داد: نیروهای فضا، فضای سایبری و پشتیبانی اطلاعات برای نخستین بار در این مراسم شرکت کردند.
در ادامه این گزارش آمده است: نمونههای جدیدی از تانکها و خودروهای زرهی رزمی از نوع تایپ ۱۰۰ نیز در این مراسم شرکت داده شدند. همچنین برای نخستین بار از موشک دانگ فنگ ۵ سی که یک موشک راهبردی هستهای قاره پیما بوده و برد آن سراسر کره زمین را پوشش میدهد رونمایی شد.
تلویزیون چین گزارش داد که شش نوع جدید از موشکهای پدافند هوایی از جمله HQ-19، HQ-12 و HQ-29 در این رژه نظامی در کنار پهپادهای جدید رونمایی شدند.
شیء جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در این مراسم تاکید کرد: کشورهای جهان میتوانند امنیت مشترک را تضمین کرده و مانع تکرار فجایع تاریخی از طریق حمایت کردن از یکدیگر شوند.
نووستی نیز گزارش داد که در این مراسم از موشکهای مافوق صوت از جمله موشک بالستیک YJ-21 که نام قاتل ناوهای هواپیما بر به آن داده شده رونمایی شد.
