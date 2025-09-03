به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، صبح چهارشنبه، در جلسه ستاد برگزاری مراسم یومالله ۱۷ شهریور با بیان اینکه یومالله ۱۷ شهریور برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: جنایت رژیم پلید پهلوی در این روز اوج خباثت و سرسپردگی این رژیم وابسته را آشکار کرد و خون پاک شهدای مظلوم ۱۷ شهریور روند انقلاب اسلامی را شتاب بخشید.
وی با تأکید بر ضرورت بازخوانی این واقعه تاریخی برای نسل جوان افزود: در شرایطی که برخی دستهای پیدا و پنهان در فضای رسانهای به دنبال تطهیر رژیم سفاک پهلوی هستند، باید با تبیین ابعاد جنایات این رژیم باطن خبیث آن برای مردم بهویژه جوانان روشن شود.
محمودی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده در سالروز این حماسه گفت: مراسم ادای احترام به مزار شهیدان روز دوشنبه ۱۷ شهریور در فرهنگسرای رضوان بهشت زهرا (س) برگزار خواهد شد، همچنین در ساعت ۱۷:۳۰ همان روز، مراسم ویژهای در محوطه شهرداری منطقه ۱۲ در میدان شهدا، محل وقوع جنایت ۱۷ شهریور، برگزار و سپس یادمان شهدای این میدان گلباران خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: تبیین این رخداد تاریخی در خطبههای نماز جمعه ۱۴ شهریور، برگزاری کرسیهای تلاوت قرآن در مساجد محوری شب ۱۷ شهریور، فضاسازی تبلیغاتی در سطح شهر، تولید و انتشار محتوا در فضای رسانهای، روایتگری شاهدان عینی، و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان در ادارات کل و محافل مختلف از جمله برنامههای شاخص این ایام است.
وی در پایان از همه فعالان فرهنگی و سیاسی بهویژه رسانه ملی خواست در گرامیداشت و تبیین زوایای این روز مهم انقلابی، مشارکت و همکاری جدی داشته باشند.
