افشای خط ترور صهیونیستی؛از جنایت هشتم شهریور تا ترورهای اخیر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- امیرماهان محمدی یکتا: هشتم شهریور، روزی که در تقویم کشورمان به عنوان «روز ملی مبارزه با تروریسم» نامگذاری شده، یادآور یکی از سیاه‌ترین جنایات تروریستی علیه ملت ایران است.

در این روز از سال ۱۳۶۰، انفجار بمب در دفتر نخست‌وزیری منجر به شهادت مظلومانه شهیدان محمدعلی رجایی، رئیس‌جمهور وقت، و محمدجواد باهنر، نخست‌وزیر، شد، این حادثه تروریستی که توسط عوامل نفوذی سازمان منافقین طراحی و اجرا شد، نمادی از توطئه‌های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی است. همزمان با گرامیداشت این روز، توجه به ترورهای ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی علیه دانشمندان و نخبگان ایرانی، بیش از پیش ضرورت مبارزه قاطع با تروریسم دولتی را برجسته می‌سازد.

این انفجار تروریستی در ساعت ۱۵ بعدازظهر روز یکشنبه هشتم شهریور ۱۳۶۰ رخ داد، زمانی که جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور بالاترین مقامات اجرایی کشور در خیابان پاستور تهران برگزار می‌شد، عامل اصلی این جنایت، مسعود کشمیری، دبیر شورای عالی امنیت ملی که به عنوان نفوذی منافقین عمل می‌کرد، با قرار دادن بمب قدرتمند در اتاق جلسه، فاجعه‌ای آفرید که نه تنها دو تن از خادمان مخلص ملت را به شهادت رساند، بلکه ضربه‌ای سنگین به ساختار امنیتی کشور وارد کرد، شهیدان رجایی و باهنر، نمادهای ساده‌زیستی، تعهد به آرمان‌های امام خمینی (ره) و خدمت به محرومان بودند و شهادت آنها، ملت ایران را در مسیر مقاومت مستحکم‌تر کرد.

به گفته مورخین و اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی، این عملیات بخشی از سلسله ترورهای سازمان‌یافته منافقین بود که با حمایت مستقیم آمریکا و رژیم‌های غربی انجام می‌شد، تنها در سال ۱۳۶۰، بیش از ۱۷ هزار شهید تروریسم در ایران ثبت شده که اکثریت آنها قربانی اقدامات منافقین بودند.

خط ترور

واکنش‌های جهانی به این فاجعه نیز جالب توجه است؛ در حالی که رسانه‌های غربی تلاش کردند آن را به عنوان «درگیری داخلی» جلوه دهند، کشورهای اسلامی و جنبش‌های آزادی‌خواهی مانند فلسطین و لبنان، آن را محکوم کرده و حمایت خود از ایران را اعلام کردند.

امروز، در حالی که بیش از چهار دهه از این جنایت می‌گذرد، تروریسم همچنان تهدیدی جدی برای امنیت ایران است، رژیم کودک‌کش صهیونیستی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حامیان تروریسم دولتی، در سال‌های اخیر با ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، تلاش کرده تا پیشرفت علمی کشور را متوقف کند.

ترور شهید مجید شهریاری در سال ۱۳۸۹، شهید مصطفی احمدی روشن در ۱۳۹۰، و شهید محسن فخری‌زاده در ۱۳۹۹، تنها نمونه‌هایی از این اقدامات ناجوانمردانه است، که با استفاده از عوامل نفوذی و فناوری‌های پیشرفته انجام شده‌اند. اخیراً نیز گزارش‌ها حاکی از ادامه این جنایات است؛ در اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، چندین دانشمند برجسته هسته‌ای مانند سعید برجی و محمدمهدی طهرانچی به شهادت رسیده‌اند، که این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده اسرائیل برای ضربه زدن به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است.

این ترورها نه تنها نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است، بلکه نشان‌دهنده ترس رژیم غاصب صهیونیستی از پیشرفت‌های علمی ایران در زمینه‌های انرژی هسته‌ای، پزشکی و دفاعی است، مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بارها تأکید کرده‌اند که این جنایات، عزم ملت ایران را برای ادامه مسیر شهدا دوچندان می‌کند.

در همین راستا، ستادهای گرامیداشت شهدای هشتم شهریور در سراسر کشور، برنامه‌های متنوعی برای بزرگداشت این روز تدارک دیده‌اند، از جمله همایش‌ها، نمایشگاه‌های عکس و سخنرانی‌های تبیینی.

ترورهای امروز صهیونیست‌ها ادامه همان خط تروریستی منافقین است

حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس ستاد گرامیداشت شهدای هشتم شهریور استان تهران و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد شهدا تأکید کرد.

وی گفت: هشتم شهریور، نماد ایستادگی ملت ایران در برابر تروریسم است. شهیدان رجایی و باهنر، الگوهایی برای مسئولان امروز هستند که با ساده‌زیستی و تعهد به مردم، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادند.

رئیس ستاد گرامیداشت شهدای هشتم شهریور استان تهران اضافه کرد: امروز، ترورهای رژیم صهیونیستی علیه دانشمندان ما، ادامه همان خط تروریستی منافقین است که با حمایت آمریکا و اسرائیل انجام می‌شود، ما در ستاد گرامیداشت، برنامه‌هایی مانند گلباران مزار شهدا، تبلیغات محیطی در سطح شهرها و برگزاری مراسم در مساجد و محلات را در دستور کار داریم.

وی افزود: در شرایطی که دشمنان با تحریم و ترور تلاش می‌کنند پیشرفت ایران را متوقف کنند، گرامیداشت این روزها، فرصتی برای تبیین دستاوردهای انقلاب است. ما از همه مردم دعوت می‌کنیم در مراسم مختلف گرامیداشت شهدای هشتم شهریور در سراسر استان تهران شرکت کنند، این اقدامات نه تنها ادای دین به شهدا است، بلکه پیامی قاطع به تروریست‌ها و حامیانشان است که ملت ایران هرگز تسلیم نخواهد شد.

برگزاری جلسات تبیینی هشتم شهریور در مساجد و همکاری با هیئات مذهبی

در ادامه، حجت‌الاسلام منصور باقربیک تبریزی، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به نقش تبلیغات اسلامی در مقابله با تروریسم فرهنگی پرداخت و اظهار داشت: تروریسم تنها به بمب و ترور فیزیکی محدود نیست؛ رژیم صهیونیستی با ترور دانشمندان هسته‌ای مانند شهید فخری‌زاده و اخیراً شهیدان برجی و طهرانچی، تلاش می‌کند روحیه علمی و مقاومتی ملت ایران را هدف قرار دهد. اما ما در سازمان تبلیغات اسلامی، با برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی، این جنایات را افشا می‌کنیم. هشتم شهریور، روزی است که باید به نسل جوان بگوییم چگونه انقلاب اسلامی از دل این فجایع، قوی‌تر بیرون آمد.

حجت‌الاسلام باقربیک تبریزی تأکید کرد: در شهرستان‌های استان تهران، ما کمپین‌های مجازی راه‌اندازی کرده‌ایم تا شهدای هشتم شهریور را روایت کنیم، این شامل تولید محتواهای چندرسانه‌ای، برگزاری جلسات تبیینی در مساجد و همکاری با هیئات مذهبی است.

وی در خصوص ترورهای ناجوانمردانه اسرائیل نیز گفت: این ترورها بخشی از جنگ ترکیبی دشمن است که با وحدت و بصیرت، خنثی خواهد شد. ما از ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با این تهدیدات استفاده می‌کنیم و ایمان داریم که خون شهدا، درخت انقلاب را تنومندتر خواهد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران افزود: دعوت ما از مردم این است که در برنامه‌های گرامیداشت شرکت کنند و با مطالعه تاریخ انقلاب، در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان بایستند. رژیم صهیونیستی با این ترورها، تنها شکست خود را تسریع می‌کند، زیرا هر شهید، هزاران دنباله‌رو می‌آفریند.

گرامیداشت هشتم شهریور، نه تنها یادآوری یک فاجعه تاریخی است، بلکه فراخوانی برای اتحاد ملی در برابر تروریسم است.

با توجه به ادامه تهدیدات رژیم صهیونیستی، مسئولان و مردم باید هوشیارانه عمل کنند تا پیشرفت‌های ایران در عرصه‌های علمی و دفاعی، حفظ شود و این روز، فرصتی است تا جهان ببیند چگونه ملت ایران، از دل ترورها، ققنوس‌وار برمی‌خیزد و مسیر عزت و استقلال را ادامه می‌دهد.