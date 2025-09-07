به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران،از برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم همزمان با سالروز فاجعه ۱۷ شهریور در مناطق ۲۲ گانه تهران خبرداد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: بزرگداشت شهدای مظلوم ۱۷ شهریور و گرامیداشت ایام‌الله انقلاب اسلامی، از وظایف شرعی و انقلابی آحاد مردم و مسئولان است و باید در جهت تبیین این واقعه غمبار تلاش مضاعف صورت گیرد.

محمودی با بیان اینکه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این راستا برگزاری کرسی‌های تلاوت قرآن کریم در مساجد محوری پایتخت است، افزود: در این مراسم ضمن تلاوت آیات کلام‌الله مجید، ابعاد مختلف فاجعه ۱۷ شهریور توسط ائمه جماعات و خطبا تبیین خواهد شد تا چهره واقعی رژیم منحوس پهلوی برای نسل جوان بیش از پیش آشکار شود.

مساجد میزبان این مراسم در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

- منطقه ۱: مسجد گیاهی، میدان تجریش

- منطقه ۲: مسجد صاحب‌الزمان (عج)، میدان کتاب سعادت‌آباد

- منطقه ۴: مسجد ابوذر، تهرانپارس

- منطقه ۵: مسجد جامع امام سجاد (ع)، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی

- منطقه ۶: مسجد سادات، محله یوسف‌آباد

- منطقه ۷: مسجد جاوید، خیابان شریعتی

- منطقه ۸: مسجد النبی (ص)، میدان نبوت و مسجد جامع نارمک، خیابان سمنگان

- منطقه ۹: مسجد امام جعفر صادق (ع)، خیابان شمشیری

- منطقه ۱۰: مسجد حضرت زینب (س)، محله بریانک

- منطقه ۱۱: مسجد حضرت موسی بن جعفر (ع)، محله امیریه

- منطقه ۱۲: مسجد حضرت سیدالشهدا (ع)، خیابان ایران، خیابان گوته

- منطقه ۱۳: مسجد انصارالحسین (ع)، خیابان پنجم نیروی هوایی، خیابان پیروزی

- منطقه ۱۴: مسجد حضرت محمد رسول‌الله (ص)، محله ۴۰۰ دستگاه پیروزی

- منطقه ۱۵: مسجد حضرت ولی‌عصر (عج)، بلوار ابوذر

- منطقه ۱۷: مسجد حسین بن علی (ع)، خیابان مطهری جنوبی

- منطقه ۱۸: مسجد جامع متحدان، میدان الغدیر یافت‌آباد

- منطقه ۱۹: مسجد جامع چهارده معصوم (ع)، خیابان شهید زلفی (ماهان)

- منطقه ۲۱: مسجد جامع حضرت رسول اکرم (ص)، بلوار گل‌ها تهرانسر

- منطقه ۲۲: مسجد امام علی (ع)، شهرک شهید صیاد شیرازی

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: کرسی‌های تلاوت قرآن کریم امشب به‌صورت همزمان در مساجد شهرستان‌های استان تهران نیز برگزار خواهد شد.

وی در پایان افزود: مراسم گلباران مزار شهدای ۱۷ شهریور فردا دوشنبه ساعت ۹:۳۰ صبح در فرهنگسرای رضوان واقع در بهشت زهرا (س) برگزار می‌شود و آیین بزرگداشت این روز تاریخی نیز عصر همان روز ساعت ۱۷ در میدان شهدا، محوطه شهرداری منطقه ۱۲ برگزار خواهد شد.